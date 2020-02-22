全国普通高校教师教学竞赛分析报告发布 重点院校优势明显

人民网北京2月22日电（孙竞）今天，中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家工作组发布新一轮“全国普通高校教师教学竞赛分析报告（2012-2019）”。报告筛选了我国当前普遍得到高校与社会认可、有公开数据的46项全国性教师教学竞赛作为研究对象，采用竞赛的“获奖贡献”和“组织贡献”作为评价指标，对教师教学竞赛现状进行了分析和评估。

全国普通高校教师教学竞赛分析报告显示，在本科院校中，东北院校区域获奖总数占比（13.96%）明显高于其学校数占比（11.20%），东部、西部院校区域获奖总数占比基本与其高校数占比持平，中部院校区域获奖总数占比（18.81%）明显低于其学校数占比（23.76%）。进一步分析区域内获奖学校数、获奖学校数占比以及校均获奖数，东北院校的获奖学校占比、校均获奖数均为最高，中部院校的获奖学校占比、校均获奖数低于平均值。整体上反映了东北院校在教师教学竞赛中表现的更突出一些，中部院校在教师教学竞赛中的整体数据落后于其他区域。

从状态数据看，重点院校优势明显，“985工程”高校、“211工程”高校、一流大学建设高校和一流学科建设高校的获奖学校比例在90%以上，特别是在校均获奖数这一指标上，重点院校远远高于非重点院校，差距比较明显。民办院校与公办院校差距巨大。公办院校的校均获奖数为16，而民办院校的校均获奖数为2；没有民办院校进入TOP200，进入前300的仅1所，无论从学校数量还是从校均得分上均与公办院校形成了巨大差距。

全面提升高校教师队伍的质量与水平，建设一支高素质创新型的教师队伍是当前我国高校教师队伍建设的重要任务，教师教学竞赛在提高教师教学能力、教学水平和教学质量方面发挥了重要作用。工作组表示，今年将进一步收集和充实教师教学竞赛项目数据，发布2012-2020教师教学竞赛状态数据。通过对高校教师教学竞赛的评估，以评促改，引导高校积极组织和参与各级各类教学竞赛，推动教师教学能力的整体提升；同时通过对纳入排行榜项目的评估，引导竞赛项目更加规范和科学，以评促建，提升教学竞赛项目的水平和质量。

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