2019全国普通高校学科竞赛排行榜发布 哈工大位列榜首

人民网北京2月22日电（孙竞）中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家工作组今天发布2015-2019年和2019年全国普通高校学科竞赛排行结果。全国共有1172所本科院校进入2015-2019年全国普通高校学科竞赛排行榜（本科）。

排行榜中，哈尔滨工业大学位列榜首，浙江大学和武汉大学分列第二名和第三名，第四到第十名分别是电子科技大学、山东大学、西安交通大学、华中科技大学、上海交通大学、东南大学和东北大学。

在学校类型分布上，理工类高校表现最抢眼，有64所理工类高校进入前100，149所理工类高校进入前300；其次是综合类高校，有26所进入前100，78所进入前300；师范类、农林类居中，师范类有7所进入前100，35所进入前300，农林类有3所进入前100，18所进入前300；人文社科类和医药类最后，没有高校进入前100，仅有18所人文社科类院校和2所医药类院校进入前300。结果还显示，“双一流”建设高校在榜单中名列前茅，41所列入排行榜的世界一流大学建设高校（国防科技大学未在榜单中）全部进入前300，其中有35所高校进入前100；96所列入排行榜的世界一流学科建设高校中有68所进入前300，其中31所进入前100。1059所地方院校中220所进入前300，其中48所院校进入前100。

从区域来看，东部地区优势明显，得分占总分的47.61%，中部地区得分占21.75%，西部地区占20.24%，东北地区占10.40%。在东部地区各省份中，除了海南省由于高校数量较少，占比较低之外，各省份的贡献占比在4.68%到16.70%之间，各省差距较小；中部地区各省份贡献占比在8.67%到29.31%之间，省与省之间的差距较东部各省之间有所拉大；西部地区各省份贡献占比差异较大，最低的只有0.83%，最高的达到24.73%，提示西部地区的“不均衡”态势。东北地区各省份贡献占比呈现阶梯状，辽宁省最高，黑龙江省次之，吉林省最低，分别为44.18%、31.33%和24.49%。

从各省高校进入前300榜单的情况来看，进入高校数量最多的3个省份分别为江苏省（24所）、北京市（22所）、山东省（20所），进入高校数量占比最高的3个省份分别为青海省（50.00%）、重庆市（36.00%）和上海市（35.90%）；从进入前100榜单的情况来看，进入高校数量最多的3个省份分别为江苏省（10所）、北京市（9所）、山东省（8所），进入高校数量占比最高的3个省份则为上海市（15.38%）、海南省（14.29%）和北京市（13.24%）。

在高职方面，2015-2019年普通高校学科竞赛排行榜（高职）共列入全国1039所高职院校。金华职业技术学院位列榜首，山东商业职业技术学院和北京工业职业技术学院分别位居第二名和第三名，第四到第十名分别是北京电子科技职业学院、长沙民政职业技术学院、芜湖职业技术学院、南京工业职业技术学院

据悉，自2017年首次发布2012-2016年我国普通高校学科竞赛结果以来，中国高等教育学会已连续3年发布榜单，在社会上引起广泛关注。

(责编：孙竞、熊旭)