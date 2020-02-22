原标题：学生志愿者为疫情数据“守夜”

白天，进行深入细致的疫情数据专题分析；零点之后，清理最新拿到的疫情数据并分析……近20个昼夜，如此往复，作为北京大学公共卫生学院第一批支援国家疾病预防控制中心的师生志愿者中的一员，流行病与卫生统计学系2017级直博生韩雨廷逐渐忘记了今日是何日，却清晰地记得当天所用数据的截止日期。

疫情数据的专业分析，直接关系到疫情整体情况的呈现。在抗击疫情这场全民战争中，韩雨廷和学院两名教师、10名研究生一起，甘之如饴地做着疫情数据的“守夜人”。

“老师，我报名！”1月25日，大年初一，韩雨廷在学院微信群中看到招募支援国家疾病预防控制中心志愿者的通知后，毫不迟疑地第一个给老师发送了“请战”申请，这是他刚刚返回家乡的第三天。

次日凌晨，在母亲不舍的目光中，他登上了从河南开封开往北京的列车。上午到学校参加了学院针对志愿者团队的培训后，下午两点就进驻国家疾病预防控制中心投入当日的抗疫工作中。

近20个日夜的奋战过后，韩雨廷和其他志愿者圆满完成了第一阶段的疫情数据分析。为便于日后更多志愿者顺利开展工作，他还协助老师建立了标准的工作流程。“这次支援工作，不仅让我走出学术的象牙塔，真真正正用所学保卫人群健康，更加深了我对公共卫生专业的理解与认识。”韩雨廷知道，有很多和他一样在这场战“疫”中奉献自己的青年，正用自己的力量在疫情中执着“守夜”，迎接胜利的曙光。（柴葳 孙傲伊）

(责编：李依环、熊旭)