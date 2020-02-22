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3月起江苏省初高中继续开展线上教学

2020年02月22日08:56  来源：新京报
 
原标题：3月起江苏省初高中继续开展线上教学

2月21日，江苏省教育厅发布通知称，江苏省政府决定江苏省中小学、幼儿园2月底前不开学。3月起，江苏全省初中和高中继续组织开展线上教学，小学中高年级和特教学校实行居家学习指导，小学一、二年级和幼儿园推行居家生活与学习指导。中小学正式返校开学时间，将视疫情情况，经科学评估后，再统一确定并发布。

通知指出，初中和普通高中实施的线上教学，是运用在线教育平台和网络媒体对学生进行课程教学、学业辅导、答疑服务等教育教学活动；小学中高年级和特殊教育学校实行居家学习指导，是在线上对学生进行自主学习、课程复习与预习、假期作业辅导等，小学一、二年级和幼儿园实行居家生活与学习指导，不作统一硬性要求，幼儿园主要协助家长科学安排幼儿居家生活一日活动，严禁开展线上教学。

江苏各地各校要根据不同年龄段学生的身心发展和学习规律，分别提供网络、电视、广播等信息资源，采取直播、录播、点播等资源传输方式开展线上教学，播放的资源可重播或回放，适合学生居家随时收看。各校要采取线上互动提问、线上答疑辅导、线上作业反馈等形式，形成以校为本的闭环网络学习空间。线上教学和居家学习（生活）指导也可采用QQ群、微信群等方式组织教学和辅导。

根据通知，线上教学是当前防控疫情延期开学期间的一项特殊应急措施。江苏省要求开学返校后各校要对学生线上学习质量进行诊断评估，在确保每位学生较好地掌握已学知识内容的基础上，再进行新的课程教学。对没有开展线上教学的年级、班级或学生，坚决实施“零起点”教学。（记者 高杨）

(责编：李依环、熊旭)
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