原标题：“空中课堂”成为育人新阵地

疫情当前，“停课不停学”后“教什么”是摆在学校、教师面前的一道大题。湖南省长沙市将思政教育与网络课程有机结合，让“空中课堂”成为育人新阵地。

“每一个小我凝聚起来，就是一个团结的大我，就是一个坚韧的民族，就是一个傲立的国家。”日前，周南中学校长翁光龙坐在电脑前，通过网络直播，与周南学子隔空交流。

在今年初的长沙市教育工作会上，长沙市教育局党委书记、局长卢鸿鸣要求建立“校长书记带头上思政课机制”。长沙大多数学校也把校长书记的思政课排在网络课程表最前面。

“疫情是特殊的现实课堂，我们有责任引导学生在这场危机中学习、反思。”谈起这堂网上思政课的初衷，翁光龙说。

同样开展思政课网上直播的麓山国际实验小学校长黄斌也有类似的想法：“孩子们不是生活在真空中，时代跳动的脉搏、人类共通的情感无形中塑造着学生的价值观。”

长沙市第十一中学校长聂庭芳则以书信的方式，通过网络寄达学生。“孩子们，以后你们会面临很多艰难的选择，有的选择粗看起来没有答案，但是有答案的是人性道德的光辉，有答案的是法律的底线。”

疫情发生以来，长沙教育微信公众号的“见信如晤”专栏中，也刊载了10余篇特殊的书信：有校长、教师写给学生的，也有孩子写给奋战在抗疫一线家长的。

在原定开学日，长沙的校园里看不到一个学生。疫情当前，各校师生通过网络，进行了一场特殊的开学典礼。“这次的升旗仪式在家里看，看到五星红旗升起，我心里感觉充满了一种特殊的力量！”“升旗仪式带给孩子的不仅是仪式感，更是一次精神洗礼。”……典礼一结束，家长们便迫不及待地在班级群和微信朋友圈里交流孩子和自己的感受。

2月10日，长沙市教育局将新冠肺炎专题教育和“我是接班人”湖南省网络大课堂作为全市“新学年第一课”，引导学生关注现实世界，提升爱国主义精神，坚定抗击疫情必胜信心，激发为国学习、奋发向上的热情。“疫情特殊时期，我们注重将思政和课程有机结合，引导学生们树立正确的三观，培养学生胸怀天下的情怀和坚韧不拔的精神。”长沙市明德华兴中学书记朱双华说。（阳锡叶 邓琼）

(责编：李依环、熊旭)