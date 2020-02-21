北京高校思政课教师“同备一堂课”

人民网北京2月21日（李依环）今天上午，由北京市委教育工委主办，“打赢疫情防控阻击战”北京市学校思政课教师“同备一堂课”活动在中国人民大学举办。

据了解，活动旨在充分发挥思政课的重要作用，及时将疫情防控的生动实践转化为生动课堂，帮助广大教师上好新学期的线上思政课。北京高校思政课全体专兼职教师一千余人通过北京高校思政课高精尖创新中心网络直播平台参与了集体备课活动。

课堂上，北京大学孙蚌珠、清华大学艾四林、中国人民大学何虎生、中央财经大学冯秀军四位教授分别围绕概论、原理、纲要、基础等高校思政课必修课教育教学，有针对性地进行专题备课指导，并就相关重点难点问题与师生代表进行交流探讨。

北京市委教育工委副书记狄涛指出，思政课作为落实立德树人根本任务的关键课程，在疫情防控期间，既要主动担当、积极作为，发挥好大学生思想政治教育的主渠道作用，又要化危为机、抓住契机，将疫情防控的生动实践转化为鲜活课堂。狄涛表示，广大思政课教师应深入挖掘疫情防疫中的宝贵精神财富和生动素材，系统设计教育教学方案，统筹使用各方资源，用心上好线上思政课，教育引导学生不断增强打赢疫情防控阻击战的决心信心，深刻认识中国特色社会主义制度的强大优势，进一步坚定“四个自信”。

据悉，疫情发生以来，北京市委教育工委在首都高校组织开展了“众志成城、共克时艰——大学生在行动”网络主题教育活动，引导大学生以捐资捐款、志愿服务、创作网络作品等多种形式，弘扬正能量，汇聚打赢疫情防控阻击战的强大合力。同时，邀请中国人民大学校长刘伟、中国政法大学校长马怀德、国防大学教授公方彬、中央民族大学教授蒙曼等10名知名学者，录制“在经历中学习——送给大学生的10堂思政公开课”，从不同学科专业视角解读当前疫情防控工作，讲好崇高民族精神、制度优势和总体国家安全观等，并作为本学期市级“形势与政策”课。

有关负责人介绍，下一步，北京市委教育工委还将组织建立北京市学校思政课特聘教授制度，邀请名师大家讲授市级示范课，陆续启动思政课建设“十大工程”，推动《北京市深化新时代学校思想政治理论课改革创新行动计划》落地见效。

(责编：李依环、熊旭)