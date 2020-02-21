北京高校云端开课！天涯比邻是同窗 师生携手共学堂

隔空相见，开启云端课堂。2月17日上午，北京大学、清华大学等高校开启了“线上新学期”，以保证“延期不停教，延期不停学，延期不停研”。

北京大学 4000余门课程在线教学

黄建滨老师做“物理化学”课程的准备工作

2月17日，美丽燕园少了往年开学时的喧闹，这个疫情中的春季新学期，北大学生依托互联网平台，迎来了首个“线上开学日”。本学期，北京大学2613门本科生课程和1824门研究生课程，将采用直播、录播、慕课、视频会议、专属定制（SPOC）等多种网络教学模式如期开展。

在北大教学网上，老师们可使用ClassIn在线教室软件建立在线课堂，按照正常授课时间在线授课。通过这一方式，选课同学可按时进入课堂听课，师生们可开展直播互动课堂和在线教学研讨，完成授课、听讲、课堂讨论、发言互动等在线教学活动。老师还可利用教学网进行课前、课中和课后的教学支持和管理，包括发布课件、作业等，保障教学效果。

据悉，2月17日，北大校本部开通的在线课程达到778门。当天，该校开设本科教学班563个，其中，实施直播290个，播放录播视频101个，利用网络、微信群等开展研讨96个，此外还在多个慕课平台展开教学。

针对学生担心的网络问题以及旁听课、跨院系选课以及双学位课程如何开展线上教学的问题，北大中文系专门安排助教与家里不具备网络条件的学生取得联系，采取单独发送视频或者音频、PPT的形式辅助学习；部分课程采取录播的形式供学生在家里反复收看。

清华大学 成立三个专家组护航在线上课

“艺术的启示”线上授课测试截屏

2月17日，清华大学以在线教学的形式，正式开课。当天，全校共开设155门次课程，涉及31个教学单位，其中131门次课程使用雨课堂开展授课。

2020年春季学期，清华大学共开设4254门次课程，涉及任课教师2681人，选课学生25091人。其中，3923门次课程进行在线教学，延期、停开课程（包含实验类课程、在线教学效果不理想且不影响学生毕业的课程等）331门次。

为保证如期开课落到实处，清华大学在寒假期间成立三个在线教学专家组——在线教学指导专家组、在线教学质量保障专家组、在线教学技术保障专家组和一个工作组——学生学习保障工作组，全面支持师生利用信息技术手段推进线上授课和线上学习，全力护航春季学期教学工作。学校组织了五场雨课堂使用直播培训，帮助教师积极适应新环境、新形式，保障教学质量与教学进度，切实提升混合式教学水平；向受新冠肺炎疫情影响产生经济困难的学生提供特殊困难补助，全力帮助解决学生遇到的困难，努力让清华的每一位同学在疫情防控时期都能参与到学校的教学安排中来、融入到课堂教学中来。

学校强调，在线教学中要发挥好院系和班集体的作用，保证在线教学过程中“一个不少，一个不掉队”。要继续推进学风建设，在疫情防控期间的各项教学活动中发扬良好的清华学风，始终关心师生的生命安全和身体健康，同时明确课堂纪律，确保教学质量。

北京化工大学 校长开讲开学第一课

2月17日上午8:30，同一个时间、不同的地点，纵然相隔万里，但是大家齐心奏响网络“集结号”。北京化工大学全校师生第一堂课以视频直播的形式开课，校党委书记袁自煌，中国工程院院士、校长谭天伟通过跨越空间的网络平台为身在大江南北、五湖四海的北化师生员工授课。校党委常委、副校长任新钢主持开学第一课。数万名北化师生共同在线学习，同期网络浏览量最高达69.4万人次。

课后，广大师生反响热烈。大家纷纷表示，在这样一个特殊时期通过这样一种特殊方式上开学第一课，虽然隔着屏幕，但仍如在校园、倍感亲切。

“我们在家，我们很好，请母校放心！”“同心战役，我们必胜！”“一个都不能少！”成为广大师生最强烈的心声。

国家教学名师、“万人计划”教学名师、化学学院杨屹教授说：“从教近三十年，今天是第一次以这种特殊的方式与全校师生同上一堂课。我坚信只要我们团结一心，一定能打赢这场特殊的战役，同时也能够在战斗中迅速成长和进步，为高等教育的今天和明天做出我们应有的贡献。”

北京工商大学 党委书记在线讲授线性代数

2月17日，是北京工商大学新学期线上开学第一天，全校师生跨越地域界限，通过不同线上教学平台，共同迎接新学期的到来，北工商人以云端授课学习的方式，上下一心，对抗疫情，共克时艰。

校长孙宝国院士为全体学生讲授开学第一课，他以“居家抗疫，线上学习，为战胜新冠肺炎贡献力量”为题，向全校学生提出五点要求：一是不返京、不返校，居家抗疫，线上学习；二是做好个人防护；三是增强个人免疫力；四是做抗击新冠病毒肺炎的模范；五是不信谣、不传谣。

校党委书记黄先开教授带头在线为学生讲授了线性代数基础课。前期备课期间，黄先开书记和所有教师一起积极学习线上教学的手段和方法，保证了线上教学的顺利进行。

据悉，在正式授课之后，学校教学专班还将对线上教学质量进行监控，启动教学督导网络化管理，做好质量监控、网上教研，实时监测学生的学习情况和教师的授课效果，确保形式有改变，质量有保障。学校继续开展期中、期末学生评教工作，通过学评教动态掌握教师网络教学进展情况及教学效果。授课教师按照课表的课程和时间进行在线授课，在线引导学习，保证学生的学习效果。各学院将积极参与教学质量监控工作，院领导班子及教秘、系主任等分别进入线上课堂检查授课及学习情况等线上教学监控，确保课程全覆盖。

北京印刷学院 549门次课程采用在线教学

2月17日，北京印刷学院共251门次课程在云端开启，数千名师生通过视频直播、录课、主题讨论、小测验等多种手段，有条不紊地开展教学活动。

据介绍，2020年春季学期，北京印刷学院共开设750门次课程，涉及任课教师476人，选课学生4519人。其中前8周549门次课程进行在线教学。

北京印刷学院新闻出版学院宗思帆说：“第一次体验线上课程，打开老师的课程录制视频，看到她那亲切的面孔，真的很想与她见面。希望疫情赶快过去，让我们早日回到学校。”

北京体育大学 万名师生同上思政第一课

“亲爱的同学们，大家好！今天是2020年春季学期延期开学期间在线教学开始的日子，新冠肺炎疫情让我们隔空相见，共同开启在线教学开学第一课。”这是北京体育大学马克思主义学院李红霞教授的思政课《抗击疫情：北体人在行动》开篇第一句话。

2月17日上午9：00，北京体育大学师生齐聚云端，同上新学期思政第一课。党委书记、校长曹卫东，党委副书记、常务副校长高峰，党委常委、纪委书记田志宏一起在北体传媒观看了思政课直播情况，并在大数据中心查看了学校在线教学运行情况。

14801名师生通过qq、微信、app和浏览器等多种渠道同时观看思政第一课在线直播，累计观看量达37528次。课程结束后，师生们纷纷表示，在疫情特殊时期同上第一课，仿佛再次回到熟悉的校园，令人倍感亲切。隔空不隔情，病毒抑制不住求知的渴望，不能阻挡学习的脚步，这是一堂别开生面的思政课，是共抗疫情、凝聚人心的一堂课。

以师生同上“思政第一课”为标志，北京体育大学全面启动新学期在线教学和指导工作， 743门次在线课程正式开讲。

(责编：郝孟佳、熊旭)