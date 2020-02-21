中国社科院大学传递战“疫”正能量

疫情就是命令，防控就是责任。自北京市启动突发公共卫生事件一级响应机制以来，中国社会科学院大学迅速行动，采取了一系列有力举措，本着“高度重视、积极主动、科学有效、全力以赴”的原则，严密排查、联防联控，确保疫情防控不留死角，防疫工作扎实有序。

争分夺秒齐动员 构筑防控安全线

社科大对全校师生员工展开深入摸排和动态跟踪，实现人员全覆盖；建立了联络员机制，落实日报告、零报告制度，畅通了信息渠道，及时准确发布师生员工和社会关注的重要信息。

1月22日，学校成立了疫情防控领导小组，并在此基础上进一步充实工作力量。张政文校长任组长，其他校领导任副组长；之后及时成立防控工作指挥部，下设办公室、排查管控监督组、医学观察指导组等13个专项工作组、各学院也成立由主要领导牵头的工作组。防控指挥部精心谋划部署、科学分工指导，各工作组强化责任担当、细化工作举措，全校师生统一思想行动、校区学区联动联防，构建了全面抗击疫情的工作体系。

自1月26日以来，学校实行每日会商制度，校领导全天坚守岗位、靠前指挥，听取各组关于防疫工作最新情况及工作中面临的困难，结合具体情况分析研判，落实落细各项制度，压紧压实各方责任，狠抓防疫工作中的薄弱环节，进一步研究制定防控预案，并就有关具体问题进行周密部署。

截至目前，学校建立健全了心理辅导机制和重大事情的处理机制，制定了《中国社会科学院大学防控新型肺炎工作方案》等5个工作方案、发布了《关于设置医学隔离观察室的通知》《中国社会科学院大学关于在校人员防疫工作的要求》等23个通知公告，明确了全体师生员工关心关切和遵循。

围绕育人尽全力 构建防疫共同体

社科大发出了致全体家长、学生、教师、老同志等4封信，并通过电话、微信等方式，为同学和家长介绍学校的防控要求，送去及时的温暖和关怀，并认真听取其意见建议。实现联系全覆盖和保持经常性联系，形成学校关心家长、家长慰问学校的良好氛围。本科生工作处心理咨询中心搭建“中国社会科学院大学网络心理支持和互助平台”，在疫情期间为社科大全体师生提供专业的心理支持服务。

针对学生学业以及毕业生实习、就业问题，全体导师在疫情防控期间通过多种渠道加强学生学业指导工作，尽可能减少疫情对学业的负面影响。日前，校办公室、组织部、教务处、招生与就业处等8个部门及其他相关学院同志协同配合，及时完成了149名进入国考、京考学生的相关材料复核、打印、盖章、拍照、录入和寄发工作。总的原则就是要以学生为中心，最大限度让学生便捷、安全，让同学感受到疫情无情人有情。

目前，学校已围绕做好延期开学前后的教育教学、学生管理、毕业就业、服务保障等工作进行了专门研究，部分方案已经成型。特别是围绕延期开学后的教学工作，教学管理部门和各教学单位分别制定了详细的实施方案，确保按照正常开学时间在线上开课，师生共同协力，保证正常教学秩序。其他相关工作方案将按照节奏稳步推出，各部门将稳妥推进各项措施落实落地。同时，根据疫情防控进展，不断细化优化延期开学后各项防控工作预案。

宣传立体发声 凝聚防控正能量

在做足疫情防控保障工作的同时，社科大也重视疫情防控的宣传，积极传播正能量。定期发布学校疫情防控信息和知识，及时发布学校疫情防控工作的最新动态，统一思想和行动，坚定师生信心，引导社会舆论。

同时，学校还上线了疫情防控专题网站，集中发布学校防疫工作情况、普及防疫知识，以及媒体关注等信息，便于全校师生、家长、校友了解学校的疫情防控工作动态和相关规定精神。截至2月10日，专题网已推送文章178篇。同时，上线疫情防控通系统，师生健康情况可一键上报，每日商报，可实现分级统计和汇总统计。

图书馆及时统计并发布提供线上免费学习资源，提供社会和其他高校开放的免费开放资源信息。

社科大还在网络上发起了高校接力致敬的活动，在高校中掀起了一股传递正能量的热潮。2月5日，学校制作了第三张官方“战疫”海报，与互联网上热传的感人视频一起，进行了公众号推送，并利用北京市高校新闻与文化传播研究会的平台@了北京各兄弟高校，发起“今天，我们不说自己，只致敬前线”的接力活动。深夜倡议发出，当晚就有兄弟高校接力，33所高校接力发出公众号推送，各校都制作了本校的主题海报，加入了本校师生对前线的祝福和致敬。学校多个学院和班级拍摄了致敬前方、祝福武汉、祝福祖国的视频，承诺遵守国家和学校的相关规定。

支援抗疫齐上阵 社科学子显担当

在疫情面前，社科大的师生们纷纷行动起来，在这场没有硝烟的战斗中，每个人都化身战士。一批教职工为了做好校内防控工作和准备正常教学，彻底放弃了休假。有很多教职工都主动冲在了宣传政策、服务师生、引导社会、科研攻关、捐款捐物、志愿服务的最前面，以各种形式，传递温暖，为抗击疫情贡献力量。

该校人文学院2018级的陈奕漩同学，在得知中学母校同济医学院附中的很多师弟师妹最近陷入了困境：他们即将面临中考，而父母前往救治新冠肺炎患者的第一线，根本无暇顾及。得知情况后，他开始志愿为这些医护人员的子女辅导学业，并招呼更多同学加入其中。他说“你为我们冲锋在前，我们让你后顾无忧”。目前，社科大已经将此列入学校正式的志愿服务项目，一批社科大学子踊跃报名，志愿为这些“逆行者”当好大后方。

疫情集中爆发初期，2016级的顾姣发现很多医院物资告急正进行求助，于是就与朋友商量，决定建立一个全国大学生的援鄂组织。1月24日，顾姣同11位分别来自北京大学、清华大学和社科大本校的同学一同发起高原鹅——高校学生援鄂行动（简称GYE），获得全国各地高校大学生的积极响应。在鹅工作组中，社科大同学有16位，是援鄂行动中的重要组织者，也是GYE的主要工作者。他们发挥各自专业优势、发动网络关系网，筹集资金与物资、打通运输渠道，从而支援前线、抗击疫情。

2019级硕士1班党员白刚同志的家乡在内蒙古通辽市科尔沁区左翼中旗宝龙山镇前烟灯吐嘎查，一个宁静而祥和的小村庄。他一直关注疫情，当得知村里需要组织村民在村口二十四小时值守时，第一时间就向村里报名去村口值守。这个假期，不顾严寒，每天站在村口，做好“守门人”的角色。

疫情发生后，该校援外培训项目培养的各国学员，也纷纷通过各种方式，对中国正在遭遇的新型冠状病毒疫情表示关切和同情，希望中国人民能够尽快战胜疫情。

在疫情蔓延，全国各地防护物资纷纷告急的严峻形势下，广大校友充分发挥积极筹措，一大批善款和医疗紧缺物资源源不断从世界各地发往疫情严重地区。一些学院校友会，还主动发起了内部的善举协调组织。他们的善举，体现了中国社会科学院大学学生强烈的家国情怀和社会责任感，是学校教书育人的成果，是当代青年的真实写照。

在社科大，这样的学生还有很多很多。正如GYE公众号“高原鹅”的第一篇推文所写：“青年要有担当，国家才有希望，大事面前，青年应当为国家出一份力……这一次，中国青年，我们得行动起来！”（文/娄雪）

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