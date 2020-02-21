“我在和田当幼儿园老师”

为了缓解天津市对口支援的新疆和田地区教师不足难题，从2018年3月起，天津市启动大学生实习支教计划，每学期从全市选拔优秀大学生代表，奔赴和田地区最偏远的策勒、于田、民丰县担任幼儿园和小学教师。如此大规模且建立长效机制的大学生支教行动，在全国教育扶贫领域是一种有益的尝试。

天津外国语大学三年级男生谌洪锦当过两年兵，习惯轻装简行。可当他在祖国南疆结束支教准备返校时，却发现自己的行囊被爱与牵挂装得满满的。

远在新疆和田的一群幼儿园小朋友，让他迟迟迈不开离去的脚步。今年夏天，他与天津外国语大学的169名大学生和11名带队教师，一同踏上了从海河之滨到昆仑山下的支教路。

为了缓解天津市对口支援的新疆和田地区教师严重不足的难题，从2018年3月起，天津市启动大学生实习支教计划，每学期从全市大三、大四本科生及研究生中选拔出优秀代表，跨越万里奔赴和田地区最偏远的策勒、于田、民丰3个县，担任幼儿园和小学教师，每学期轮换一批。如此大规模且建立长效机制的大学生支教行动，在全国教育扶贫领域是一种有益的尝试。

“以前觉得小孩子烦，现在怎么这么可爱！”

“爸爸，我爱你！”

眼看着一个5岁的大眼睛维吾尔族小女孩笑着冲自己跑过来，高高举起双手求抱抱，不太爱说话的谌洪锦有点蒙，“她怎么喊我爸爸？”他的脸一下子红了。

他第一次见那个小女孩是在幼儿园操场上。那时，谌洪锦刚来幼儿园，被安排任园长助理，通常不进班参与教学。每当孩子们涌到操场上蹦蹦跳跳参加户外活动时，他会饶有兴致地在一边看看这些“小豆丁”的可爱模样，想知道那些小脑袋里都装着什么古怪念头。

这个出生在贵州毕节的小伙子，爷爷是参加过抗美援朝战争的老兵，他从小听着打仗的故事长大，梦想着穿上军装保家卫国。大一刚结束，谌洪锦就应征入伍，在武警部队机动师当了两年防化兵。和平年代，没机会上战场，在他看来，祖国最需要的地方就是自己的“战场”。回到学校后，听说正在选人去新疆支教，他当即报名。

但他没想到是去当幼儿园老师，“起初感觉有点落差”。出发前，经过简单培训后，他和同学们跟着辅导老师到天津的一所幼儿园实习了半个月。很有幼教经验的班主任会挨个儿教这些即将走上讲台的大学生，如何调教“熊孩子”。

“刚开始觉得幼儿园老师说话、动作太浮夸了。”面对眼前一群四五岁的小朋友，这位“兵哥哥”一开始有点张不开嘴，“怎么说话还要拖长音？”

为了“讨好”小朋友，他绞尽脑汁准备了小青蛙的故事，还配上PPT，心想孩子们肯定会开心。没想到那堂课成了“车祸现场”，他的故事讲完了，小朋友几乎毫无反应。

到了新疆，那里孩子的热情出乎他意料。走在幼儿园里，看见这个陌生男老师，有的孩子会主动跑过来伸手让他抱，有的会拉着他的手转圈圈，还有的小男孩会故意把球踢到他脚下，逗他跟孩子们一起玩。

那个5岁小女孩总爱跟他撒娇，她拉着一个维吾尔族老师的手找到谌洪锦的办公室，就想来看看他。放学离园时，她会要求这个老师“爸爸”把她从教学楼抱到大门口，再交到妈妈手里。这一切让谌洪锦感到特别开心，“以前觉得小孩子烦，现在怎么这么可爱！”

?从记住每个孩子长长的名字开始

天津外国语大学三年级学生高庆彤支教的幼儿园有900多个孩子，全园却只有十几个幼儿园老师。第一次走进班里，她就傻眼了，全班有62个孩子。

这些五六岁的孩子，几乎听不懂普通话，支教小老师只能通过表情、肢体语言让孩子们理解，很多时候还需要维吾尔族老师帮忙沟通。

虽然几乎听不懂老师在说什么，但孩子们还是一下子就喜欢上了这个漂亮的大姐姐。他们冲到高庆彤面前，用自己唯一会说的一句“老师我爱你”表示对她的欢迎。高庆彤一下子被孩子们扑倒，坐在地上，和孩子们笑作一团。她顺手帮身旁一个露出小肚皮的孩子整理好衣服，孩子双手举过头顶，在她面前比出一个心形。

一开始最让高庆彤头疼的，是记住每个孩子长长的名字，“他们的名字至少都有五六个字，最长的一个名字有12个字，还有很多人重名。”

于是她利用休息时间，边抄写边背这些名字，每天早上给孩子查体时再逐个喊上几遍，不出一个月，她就能叫出每个小朋友的名字了。

当地的教室里没有钢琴、投影仪，老师们只能自己想办法做些教具便于讲解。这些大学生在网上找到各种手工制作教具的方法，不放过身边每个物件。那些不起眼的废纸和空瓶，在他们手中变成了造型各异的小动物。他们自己掏钱买剪纸和彩泥，做出惟妙惟肖的造型，跟孩子们一起玩游戏。

为了让小朋友养成良好的卫生习惯，小老师们要从最基本的洗手、上厕所开始教。可是孩子们太多了，顾了这边，那边就闹起来了，高庆彤常常感觉自己一整天都在不停地说话，“很多话必须不断地重复、不停地说才能让他们明白、记住。”没过几天，高庆彤和几个支教小老师就说不出话来了，他们急得不行，到医院打针吃药，回来后接着到班里给孩子上课。

在这里找到新的人生坐标

天津外国语大学国际传媒学院学生张津瑞支教的班里，有个小男孩总爱跟小朋友打架，玩滑梯时非要倒着滑，还故意推搡其他同学。张津瑞开始注意到他。

在一次家长开放日活动上，孩子的奶奶来了，张津瑞找维吾尔族老师帮忙跟奶奶沟通才知道，小男孩的父母离异，他与奶奶两人相依为命。

“我想他可能特别希望别人关注他。”张津瑞主动给小男孩安排一些摆椅子、发面包的小任务，没想到他都完成得很好。张津瑞看见他的袜子特别脏，就买了袜子送给他。小男孩收到礼物很开心，又害羞得说不出话，从此成了张老师的“小尾巴”。

张津瑞发现，淘气的“小尾巴”总爱黏着自己，别的老师说什么他不听，只听自己的。孩子的这份信任让她充满成就感，也让她明白，教师这份职业需要的不仅是知识，更重要的是爱心、耐心和细心。

从秋到冬，孩子们渐渐学会了用普通话说完整的句子，也能从1数到50了。他们每天跟着天津小老师一起唱歌跳舞，也会帮着老师一起把乱糟糟的教室整理干净。眼看离开的日子要来了。

最后一堂课，张津瑞问小朋友最想要什么，一个小朋友要了她的电话号码，对她说：“我以后好好学习，将来去天津找你。”

离别的车马上要开了，一个新疆妈妈急匆匆赶到车队旁，拿了一堆大枣和核桃，她说，孩子一定要让她来，送送这些可爱的老师。

“祖国的广阔天地是大学生思想政治教育的重要阵地。”天津外国语大学国际传媒学院辅导员智敏说，几个月的支教经历，对年轻的老师和大学生而言，收获比付出更多。一位90后大学教师递交了入党申请书，更多的大学生则找到了自己新的人生坐标。

谌洪锦期待着，毕业之后能扎根新疆工作，让自己的青春在祖国边疆闪光。（胡春艳）