 甘肃返乡大学生走上防疫一线

这个寒假，在甘南草原深处的卓尼县藏巴哇镇柳林村，一位“全副武装”的姑娘在新冠肺炎疫情监测点特别亮眼。最近大半个月，她每天都身穿防护装备，坚守在这里开展消毒监测工作。

这个叫张虎娟的姑娘是柳林村人，也是黑龙江中医药大学的在读硕士研究生。春节假期，当得知藏巴哇镇卫生院要在村口设置疫情监测点时，她毫不犹豫地加入村里的疫情防控志愿者队伍。

“17年前‘非典’暴发时，我年纪还小，但对医护人员的辛苦和不怕危险与疾病斗争的精神钦佩不已。”张虎娟说，作为一名医学生和新时代甘南青年，虽然去不了疫区，但能在家门口为疫情防控贡献自己的力量，也是对社会、学校和家庭的回馈。

面对突发的疫情，甘肃一大批返乡大学生自觉走出家门，就近就便编入基层一线疫情防控青年志愿者组织、青年突击队，作为一支特殊的“应急战斗队”，活跃在疫情防控一线。

甘南团组织第一时间发布“行动令”，号召返乡大学生投身农牧村（社区），为疫情防控贡献青春力量。据统计，目前甘南藏族自治州累计有730余名返乡大学生参与疫情防控工作，在疫情防控关键时刻，展现了当代大学生的家国情怀和使命担当。

在临夏市折桥镇后古村检查点，广东医科大学大三学生易博每天坚守疫情监测岗位。作为一名青年志愿者，他很乐意为家乡人民服务，“我学习医学专业，有责任帮助乡亲们，相信在大家的共同努力下，一定能战胜疫情。”他说。

寒假期间，折桥镇共有108名大学生志愿者走上基层一线，开展疫情防控宣传，协助村镇干部做好摸排登记工作，有的大学生还拍摄了讲解疫情防控知识的抖音小视频，在村民中广为流传。

在酒泉市阿克塞县，来自福建卫生职业技术学院的张淦鸿放假回家就遇上疫情，县上开展防控工作后，他第一时间报名参加，发挥专业优势，投入科学防控。“我主动参加社区志愿者服务活动，主要负责卡口执勤，筛查个人防控方案和开展巡逻工作，这次经历锻炼了我，也让我有机会为疫情防控尽一分绵薄之力，很有意义。”（马富春）

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