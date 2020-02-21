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一份特殊的“寒假作业”

2020年02月21日09:00  来源：中国青年报
 

大学的第一个寒假，扬州工业职业技术学院商学院学生次仁措姆过得不同寻常。

“啊古（大叔）啊妈啦（大妈），你们好，现在新冠肺炎疫情很严峻，病毒从感染到发病的潜伏期有14天左右，所以我们要经常洗手，最好不要出门，必须出门的话一定要戴口罩……”

在西藏山南市扎囊县扎塘镇久麦村，次仁措姆和村里的大学生一起，组成了防疫宣传志愿小分队。这些年轻人在网上自学新冠肺炎防控知识，再挨家挨户向村民科普。

旦增强巴也是扬州工业职业技术学院的学生。在他的家乡拉萨市堆龙德庆区德庆乡昂嘎村，有一支由村里党员组成的防控宣传小组。旦增强巴虽不是党员，但他要求加入，为家乡的疫情防控宣传尽一分力。

“工作时长8小时左右，从上午9点到下午5点。在宣传过程中，一开始有些人不理解为什么要戴口罩”，旦增强巴说，自己就找来疫情的相关视频给村民播放，搜集了易于理解的防护知识贴在公告栏，还通过村民子女来做工作，“后来大家都理解了，有位啊古（大叔）还送给我一个口罩”。

这个寒假，该校商学院为本院同学布置了一份特殊的“寒假作业”——疫情较轻地区的学生要做好战“疫”的宣传员，做自身和家人防控宣传的志愿者，为亲朋好友科普正确的防范措施，提高自我防护能力。需要一直在家隔离的学生，则要积极参与居家运动、学习、观影等“打卡”，让隔离不那么无聊。

该校2018级市场营销专业的扎西巴珠于2019年3月患过重症肺炎，在ICU病房中抢救了28天后才脱离危险，之后他休学在家调养。在看到学院发出的通知后，他用藏语手写了一份疫情防护指南给亲戚朋友看，“虽然我的身体还没有完全康复，但仍想出一点力，只要能多宣传一个人，就有可能多影响到一个家庭”。

“我会帮村里统计人员进出情况，有时候整晚都待在检查点。”该校2019级电子商务专业学生多杰扎西在村里张贴宣传横幅、发放传单。家在拉萨市林周县卡多村的顿珠次仁说：“我主要是劝告家人和村民不串门、不聚会，做好个人防护工作。”

该校党委书记刘金存说，同学们能自觉加入防控宣传的志愿者队伍中，体现了当代大学生的家国情怀和责任担当。众人拾柴火焰高，大家“拧成一股绳”，就一定能够汇聚起打赢这场战“疫”的强大合力，夺取最终胜利。(顾海燕 李超)

(责编：李依环、熊旭)
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