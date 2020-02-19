国家中小学网络云平台开通2日来运行平稳顺畅

人民网北京2月19日电（孙竞）记者今天从教育部获悉，为支持全面打赢防疫阻击战，服务全国中小学生居家学习，经过认真组织筹备，教育部会同工信部于2月17日正式开通了国家中小学网络云平台，免费供各地自主选择使用。截至19日12:00，云平台网页浏览次数2300万，访问人次1500万，覆盖全国31个省（区、市），运行通畅。

平台资源建设以“一师一优课、一课一名师”项目中获得省部级奖的优质课程资源为基础，统筹整合国家、有关地方和学校相关优质教育资源，遵循中小学不同学段学生身心特点和学习规律，充分考虑防疫期间居家学习和网络学习实际需求，注重平台使用的便捷性和友好性。资源内容主要包括防疫教育（防疫知识、抗疫事迹、抗疫歌曲等）、品德教育（党史国史、爱国主义教育、社会主义核心价值观教育、优秀传统文化等）、专题教育（家庭教育、生命与安全教育、心理健康教育等）、课程学习（覆盖初高中12个学科，第一周上线169节）、电子教材（提供67家出版机构、不同版本的中小学教材下载地址）和影视教育（提供部分优秀爱国主义影片在线观看）6个板块，还有广播体操、眼保健操等内容。

平台资源建设注重有效用好抗疫大教材，把爱国主义教育和抗疫工作紧密结合，在平台播出2019年国庆大阅兵专题节目、“我和我的祖国”歌曲，开设党史国史教育、社会主义核心价值观、优秀传统文化教育等专栏，大力宣传抗疫工作中涌现出的先进人物事迹，唱响抗疫期间中小学爱国主义教育主旋律，增强爱党爱国爱人民爱社会主义的思想情感。注重家庭教育、心理健康教育、生命安全与科普教育，组织专家给广大中小学生和家长提供抗疫期间居家学习生活的建议，教育引导学生掌握必要的安全卫生知识，加强体育锻炼，提高科学素养，促进学生养成良好学习生活习惯，不断提高安全防控能力。学科课程资源覆盖了初高中12个学科，课程分周陆续上线，第一周上线169节。后续相关资源将陆续更新补充、丰富完善。

教育部与工信部建立了平台保障与应急工作机制，总体协调解决国家中小学网络云平台运行保障、应急指挥涉及的各项工作。工信部部署百度、阿里、中国电信、中国移动、中国联通网宿、华为等企业全面提供技术保障支持，协调7000个服务器，90T带宽，可供5000万学生同时在线使用，确保网络畅通。

同时，为减少小学生上网时间，保护学生视力，在国家广电总局大力支持下，中国教育电视台4频道空中课堂以《同上一堂课》形式，播出小学各年级课程，兼顾初三和高三学生学习内容，同时还播出人文历史、国学经典、艺术欣赏等通识教育内容，以及疫情防护、课间操、校园歌曲MV等。空中课堂每天滚动播放，每天播放14小时，每周70小时。空中课堂完成上星传输，覆盖各省（区、市）特别是偏远农村网络信号弱或有线电视未通达地区。

(责编：孙竞、熊旭)