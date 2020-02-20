抗疫也要戴好“心理口罩”

2月8日，由共青团海口市委、海南（海口）青少年活动中心组建的抗疫心理援助志愿服务队队员通过电话解答海口市民的问题。新华社发（蒲晓旭摄）

“疫情还没结束，一想到要上学就紧张不适，我该怎么办？”

“2020年毕业的我心里好慌。因为考研放弃了秋招，考不上又没工作怎么办？”

“‘大学党’想开学，颓废的日子真不好过。”应时而变，自我调整积极的心理状况是抗击疫情的重要保障。作为心理学科和人才优势集中的高校，面向各级各类学校师生和广大人民群众开展了疫情相关心理危机干预工作，助力攻克焦虑，对于打赢“心理防疫”至关重要。

及时同步构筑心理防线

“湖北考生真的很焦急，考研‘二战’生怕没了调剂，在家压力很大，就是想来个痛快的。好做下一步的安排。”面对疫情造成湖北2020年考研成绩延迟公布的状况，李森（化名）的焦虑情绪与日俱增。

高校学生排解压力的主要方式是向亲友诉说，这种方式受到亲友反馈的影响，无法保证排解压力的效果。只有极少数学生会积极寻找心理干预的资源。战疫，既需要医疗救治，也需要心理援助。

“您好，这里是北师大防疫心理援助热线，我是本次热线的志愿者。”1月27日早6时，北京师范大学面向全国紧急筹备开通了心理支持热线：4001888976。

一些高校除心理支持热线及网络辅导外，还通过微信公众号以文字或者声音形式，及时为学生提供需要的“心理口罩”“心理防护服”，让他们保持理性平和、积极乐观的心态。

“要打赢疫情防控阻击战，必须及时了解、掌握学生信息，了解学生思想动态，遇到问题应有序开展紧急心理危机干预和心理疏导工作，引导学生们消除恐慌心态，同步构建心理防线。”北京交通大学学生处处长王德瑜表示。

心理危机干预为何如此重要？

北京师范大学心理学部党委书记乔志宏教授认为：“从国家层面来讲，如果心态不能够理性平和，就会惊慌失措，可能会出现很多应激反应，对社会安全稳定产生不利影响。从个人层面来讲，慌乱、愤怒、焦虑，这些负面情绪会损害人的健康，降低人的免疫力。一个良好的心理状态、情绪状态能够成为我们对抗疾病的一种特殊力量。”

爱与支持，在网络间传递

“这几天想看书也看不进去，晚上要到四五点才睡着。”即将面对高考的王浩（化名），最近因学习压力产生了睡眠障碍，在网上发布了求助。

从北师大心理学部援助热线发布的相关数据显示：寻求热线和网络辅导总体情况：普通民众58%，被隔离人群13%，一线医务人员5%，出现症状尚未治疗/自行隔离5%，患者家属5%，一线工作人员家属4%，其他10%。

总体来看，前来咨询的民众感觉到恐慌、恐惧、害怕的人数最多，约占44%；其次是健康焦虑，怀疑自己患有新冠肺炎的占19%；还有出现躯体化症状（失眠，头痛等）的占7%；还有一些是因疫情影响出现了家庭问题和亲密关系议题的，占6%；2%的求助者反应遭受到了地域歧视；因疫情而导致原本心理问题加重的（如焦虑、抑郁、双相情感障碍）占4%。

“自我关爱对于一线作战抗击疫情的医护人员非常重要，自我身心状态调整好，才能更好地帮助别人。所以，医务工作者与病毒作战的同时，也需要关注到自我身心健康，进行自我关爱。给自己的工作和其他生活设立一个边界，尽量减少弥散性的工作压力。”

“任务清单被认为是提高自控力的有效方法。你可以通过这种方式安排自己每天需要完成的任务，从而管理自己的时间，像正常去上班、上学一样，在家工作、学习。还可以选择一些自我奖励的方式，如给自己买一件心仪已久的东西，结束工作后看一部喜欢的电影等，通过这种方式提高自己的自我效能感，同时达到关爱自己的效果。”

这是微信号“京师心理大学堂”针对医护人员和居家办公、学习者的科普文章的一部分内容。“不少文章被很多公众号转载，阅读量至少有50万。”乔志宏告诉记者，“目前，心理支持热线和网络辅导服务已经服务了2800多人次。每天接热线电话200个左右，最高峰一天接到将近300个。”

人可以被隔离，心却不会被隔离。网络心理咨询、一对一心理支持、心理调适指南……系统性的支持计划为疫情引起的心理不安打下了一剂镇静剂。

2月9日，华中师范大学华广之声桂子山夜话疫情心连心节目邀请该校心理学院教师田媛针对居家防疫进入新一轮“拉力赛”给出建议：“在家里也要保持与上学一样规律的作息，做一个‘正常人’。给自己找点‘正’事儿和‘闲’事儿做。”

“其实学生有相当的智慧和能力。他们能够把自己的焦虑逐渐化为平静，把愤怒化为理解，把恐惧化为力量，特别是能够把自己作为大学生的责任化为一种担当。”中南财经政法大学学生工作部副部长、心理健康教育咨询中心主任葛明说。

无法相见，但爱与支持在网络间传递，让彼此靠近。北京交通大学学生心理素质教育中心主任田宝伟表示：“特殊时期，同学们天各一方，期望我们的坚持和守护带给学生支持、温暖和力量。”

专业严谨，背后是系统支撑

“027-59427263”，华中师范大学的心理援助热线号码有它特殊的寓意。该校教授周宗奎这样解读：“027是武汉的区号，后面号码的武汉话谐音是‘我就是武汉爱你撒’。”

“这是一次分布式协同合作的尝试。在抗击疫情的特殊环境中，网络平台更能发挥作用提供服务。心理援助热线和网络心理服务严格遵守心理咨询职业伦理规范，以人为本，尊重生命，严谨专业，全力以赴。”周宗奎表示。

2月2日，爱课程中国大学MOOC启动“抗击疫情助教助学”系列公益直播，为全国高校教师及学习者提供关于教与学的全方位方法指导以及疫期心理调适指导。2月5日，教育部“高校疫情心理援助热线培训”启动，组织全国知名专家开展高校疫情心理援助热线相关工作的系列培训和大学生心理应激系列讲座。

“心理支持热线是针对本次疫情带来的情绪与行为问题而设。它相当于面对一些突发的紧急问题时，起到稳定、缓解来访者情绪的作用，类似医疗中的包扎作用。这就需要认真倾听，理解他人，然后还能针对性地给出一些指导。”乔志宏说。

“我们是心理支持热线，需要基本的助人技能，尤其是最简单的倾听和陪伴，适当提供转介渠道及简易、可行的问题解决方法等。为了跟来访者建立一个信任的关系，我们需要让他感受到这个热线是安全的。”作为北师大防疫心理援助团队的一名心理咨询师，身在上海的毕文秀在三个小时的工作时间内要接六到八个电话。

倾听是一个非常重要的技术。“我们会对一些事实有一些回应，会有简短的提问，希望他们愿意更多地说出来。”另一位北师大防疫心理援助团队成员王珂告诉记者，“有时候，他们并不愿意去和身边的人说。有这样的一条热线，就给了他们一个地方可以倾诉。”

“欢迎您在需要的时候再次拨打我们的热线，我和我的小伙伴们都会在这里陪着你，我们一起闯过这个关卡。”通话结束，志愿者通常这样告诉电话那端的来电者。

“这么晚打扰你，我也觉得特别不好意思。谢谢你带给我的这种安宁和踏实。”有时，来电者向热线这端的志愿者表达感谢。

毕文秀说：“我们的工作就是平凡中透着希望的色彩，这些微弱的光汇聚在一起，会燃起星星之火，它更可以点燃更多的希望。”

（记者 靳晓燕 柴如瑾）

(责编：郝孟佳、岳弘彬)