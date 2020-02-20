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老师变身主播后：台灯当支架、红包代点名，我太难了！

2020年02月20日09:23  来源：中新经纬
 

疫情的延续并不能阻挡学子们的脚步，“停课不停学”仍在火热进行中。在社交媒体上，关于网课的段子频出：老师讲课堪比直播卖货、变身戏精只为“吸粉”；学生为了不被点名，在摄像头前一动不动装“掉线”……

本周，多家学校纷纷“在线开学”，以网课模式迎接新学期，更多的老师们变身“主播”“网管”。中新经纬记者对话了几位老师，看看她们眼中真实的网课是什么样的？

“红包代替点名，我们的小聪明都激发出来了”

李楠，48岁，初一数学教师

有着几十年教学经历，对三寸讲台无比熟悉的李楠，没想到自己第一天体验网上授课竟会如此措手不及。

由于学校自身的直播平台暂未搭建完毕，李楠便将微信群变为了自己的线上课堂。“我把我教的两个班级学生都拉到这个群里来，成为一个学习小组。每天我会将课程所用到的PPT和提前录制的教学视频发到群里，并监督大家的学习进度。各个学科都有这样的群，平均一个学生要加12个。”

虽然有着丰富的讲台经验，但李楠在录制视频时还是免不了各种“翻车”。没有专业直播设备，她用家里的台灯当手机支架，竟也出奇地灵活；而在录制讲解视频时，她更是要随时作出调整，方便学生们吸收知识。

“手机录制视频是连贯的，而且不像在课堂上可以根据学生反应随时跟进。我经常录到一半，觉得某个地方可以换种方法讲，于是再修改教案重新录。”如此修修改改，不断推倒重来，一个5分钟的视频，她往往要花两三个小时来录制。

在微信群授课的过程中，如何监督每个人的进度，也是李楠遇到的难题。“我有时候会抽学号，让他们把学习进度实时拍照片上传。为了调动学生积极性，我也会给他们出趣味题，锻炼逻辑思维，答对有奖。”

在学习快结束时，李楠还在群里发了个红包，从领红包的人数看学生们的参与度。“把我们这些老师的小聪明全都激发出来了。”她笑着说。

每天的集中学习后，学生们还会私信老师答疑，李楠忙着准备第二天的视频，一个个解答学生的疑点，不知不觉就从清晨工作到了深夜。

“在线教学对于刚刚转型的老师和学生而言，都是不小的挑战。”李楠说，“老师之间也会随时沟通，就各个知识点研究更有效率的讲解方法。如果居家学习的情况持续下去，我希望能尽快开展直播授课，这样获取学生反馈能更高效。”

“一个人的升旗，也要有仪式感”

温静，24岁，小学一年级班主任

温静在广东某小学任职，她所在的班级有46名学生，其中9名与新冠肺炎确诊患者住在同一小区。从疫情发生开始，她每天的工作就包括统计每个同学的健康状况，以及与确诊患者有无交集等情况。

2月17日，温静的学生们开始在网络平台上观看学习视频。而在此之前，他们还在家中举行了一场小型的升旗仪式。

“我们鼓励孩子们在第一天上课之前先在家里放国歌，有条件的自己准备国旗，大家都执行得很认真。”温静贴心地把学生上传的“一个人升旗”照片拼成了心型。

据媒体报道，多家小学都已举行“线上升旗”，仪式内容多样，部分学校还在线进行了国旗下讲话、新年送祝福等环节，并借此机会呼吁学生利用好此段时间在家学习。

“开学典礼和升旗仪式向来是新学期很重要的一环。这次改为线上升旗，也是想营造一种氛围，虽然不能用传统方式开学，但求学求知的心和热爱祖国的情感不应受到外界条件的限制。”温静表示，这样的仪式感也有利于鼓励学生培养自己的习惯。

现在，学生们每天都会在家长的指导下在线观看教学视频，而温静负责的便是根据视频内容，布置朗读课文等简单作业。“现在还在复习回顾阶段，且一年级不留书面作业，我们主要做的是及时联系家长，了解孩子们在家学习的状态。”温静介绍道，也有部分家长与孩子分隔两地，或难以取得及时联系，她的原则是“一个都不能少”。

“要是说在家上课有什么缺点的话，可能就是看屏幕时间比较长，我有些担心学生的视力。”温静感慨道，“希望疫情早些结束，大家能迎来春暖花开，重回课堂。”

“爸妈天天在电视上等着看我”

谭梅，29岁，高中语文教师

作为培训机构的老师，谭梅对于在线直播授课并不陌生。今年春节，为了错开返京高峰，她在老家只待了三天便匆匆回到北京，拉网线，搭设备，为“停课不停学”做准备。

与众多培训机构一样，她所在的公司也为大众提供了免费直播课程，可以通过手机、电视、电脑上的多个渠道观看。“我以前接触到的都是高中学生，然而免费课程面对的学生数量大幅增多，学习进度、学习意愿等等情况跨度都很大，甚至各个年龄层都有，上课的反馈还是很不一样。”

谭梅称，在线培训平台的直播技术已经较为成熟，对于流量突增情况处理得比较及时，前一天的小bug马上就能被解决；而她自己也早就习惯了面对镜头授课的方式。“一年前我刚接触直播课的时候，也是非常不适应，紧张到嘴都张不开。现在我的很多同行突然转到线上教学也是这样，我只能安慰他们习惯就好，线上教学一定是趋势。”

谈及疫情期间的教学体验，谭梅深有感触地说，自己感受到了直播课程更深远的力量。“我认为在线教育最大的价值就是平衡教育资源。通过各地教师以及在线培训机构的直播课程，可以把优质的课程内容面向大众，面向教学资源相对不丰富地区免费开放，真的帮助到了很多想要学习的学生。不夸张地说，一想到我的课程可能被偏远地区的孩子看到，我就觉得二十多天连续熬夜加班都是值的。”

与以往不同的是，近期网络电视平台也开放了直播课程的入口，于是每天谭梅的直播间就多了两位特殊的“学生”——她远在老家的父母。潭梅通过微信视频远程指导他们找到了网络电视上“在家上课”的界面，这样父母每天晚上就在固定时间守着女儿的“节目”，顺便也跟着重温高中的知识内容。

“我老爸还在评论区里给我发666，我都不知道哪个是他。”与时俱进的父母，也让谭梅在忙碌的工作中多了一丝期待。“他们会评价我今天讲得比昨天好，或者这个老师讲得比我好。除了我的语文课，他们没事也会看其他科目的课。我做梦也没想到我爸有一天能听懂高中英语课，他还说想捡起来重新学呢。”((赵佳然))

(应采访者要求，文中李楠、温静、谭梅均为化名)

(责编：郝孟佳、岳弘彬)
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