河南全省学校3月1日后有序开学 高三、初三学生可先返校 

人民网北京2月20日电（李依环）今日，河南省教育厅正式发布《关于贯彻落实全国全省教育系统疫情防控工作会议精神进一步做好教育系统疫情联防联控工作的通知》（下称《通知》）。《通知》明确，全省各级各类学校在3月1日之后有序开学，具体开学时间视疫情防控情况，经科学评估后再行确定。同时，各地、各级各类学校要采取“一校一策”的办法，制订和完善具体的开学方案，分院系、分年级、分班级、分省份、分期、分批有序返校；高三、初三学生可先开学、返校；幼儿园可延后开学。

《通知》指出，要按照《河南省学校新冠肺炎疫情防控工作指南和流程图》的要求，结合学校地域、办学特点等因素，进一步细化开学后学校教学、师生生活中的防控措施，特别是要做好返校教职员工和学生健康监测工作，全员填报健康卡，达不到疫情防控要求的人员不得上班、上学。要加强与地方卫生健康部门、疾控机构、就近医疗机构的沟通协调，取得专业技术支持，配合有关部门积极开展联防联控。

《通知》要求，要强化日常教育教学管理；要合理调整安排春季学期教学计划，充分利用课堂教学和网络课程，开展教育教学活动；要合理安排上下学时间，避开上下班高峰；暂缓实行中小学延时放学服务。要引导师生积极参加体育锻炼，增强身体素质。

《通知》规定，要设置相对独立的隔离区（室），发现师生健康情况异常，及时进行隔离观察，并报告卫生防疫部门和上级主管部门，妥善予以处置。有条件的学校，特别是高校，要设置相对独立且具备生活必须条件、基本医疗条件、活动条件的隔离观察区，对来自疫情高发地区或有感染风险的师生进行一段时间的隔离观察。要做好隔离观察场所的清洁、通风和消毒工作，避免交叉感染。

《通知》强调，要严格管控校园重点区域。要按照Ⅰ级应急响应的要求，除正常的教育教学活动外，原则上不得举办其他聚集活动；确需举办的，要提前制定预案，做好疫情防控工作。要强化教学楼、餐厅、学生宿舍、图书馆、实验楼、体育馆和办公室、会议室及楼梯、电梯间、卫生间等人员密集场所的管理，定期做好清洁、通风和消毒工作，确保正常使用。

同时，要严格校内餐饮管理，加强校内食堂、超市原材料购置、餐具使用等的管理，结合学校实际，探索实行统一配餐、错峰就餐、分散就餐、室外就餐等，避免扎堆就餐、面对面就餐。要加强宿舍管理，严禁学生到校外租房住宿，明确专人负责学生进入宿舍实名验证、体温检测、消毒通风、公共区域清洁等工作，引导学生少出门、不串门、不聚会、不扎堆，保证宿舍达到疫情防控要求。

(责编：李依环、熊旭)