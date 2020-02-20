中国政法大学、法制网联合开通在线免费法律课程

近日，中国政法大学、法制网联合开通在线免费法律培训学习课程，通过中国政法大学继续教育学院(网络教育学院)官网、法制网进行在线学习，在疫情防控的特殊时期，为广大法律学子、法律职业人士及党政领导干部等人员进行线上法律知识学习提供便利。

中国政法大学以服务于国家依法治国战略为己任，以“提供优质在职法治教育、助力国家法治建设”为在职人员法治教育工作指导思想，重点加强领导干部法治教育工作，充分发挥“互联网+教育”优势，依托中国政法大学强大的师资力量和法治教育资源优势，以全国领导干部法治教育合作基地为纽带，为法律行业系统、各级政府机关、企事业单位等提供具有专业化和智能化的法治教育在线学习培训方案。

通过此次在线学习将有助于法律行业系统、政府机关、企事业单位和个人开展专业化和智能化的法治教育，进一步培养法治思维，提升法治素养。

此次开放的免费学习课程共5大类，涉及国家法律职业资格考试、法律英语证书（LEC）和涉外法律英语、成人法律研修、工作生活常用法律及“依法治国”系列高端法治教育专题等课程，需要通过网络或电话咨询技术老师获得免费账号登陆学习，相关专题课程如下：

1、国家法律职业资格考试培训课程

法大法律职业资格考试培训学院作为“全国首家公办法律职业资格考试培训机构”，汇聚了全国法律职业资格考试培训领域绝大多数名师，自2005年成立以来，逐渐发展成为集命题研究、教学研究、培训于一体的法律职业资格考试教育专业机构，学科设置齐全、教学研究深入、教学阵容强大。

2、国家法律英语证书（LEC）以及涉外法律英语课程

该课程面向即将就业的高等院校学生及法律职业从业人士，着重提高法律英语水平和涉外业务应用实践能力，为从事涉外业务的单位、企业、律所等提供招募国际性人才的参考标准和依据。

3、成人法律学习课程

结合校内优秀的学科资源，开放相关法律课程。

4、工作生活常用法律课程

开放的部分课程围绕着国民大众工作、生活中广泛涉及的法律事务、法律问题，进行相关法律知识的系统学习。

5、“依法治国”系列高端法治教育专题培训课程

陆续开放纪检监察、知识产权保护与实践、企业合规等专题课程，另有行政执法、法治政府建设与评估、公务人员任职、晋职前法治教育培训、企业管理者法治思维和决策能力提升、律所管理与律师业务提升等专题课程也将于近期制作上线。

中国政法大学继续教育学院(网络教育学院)提供在线答疑与技术支持（由于平台容量限制，可能造成平台拥堵，为了保障学习质量，届时将可能限制进入人数）。

(责编：李依环、熊旭)