北京市推迟3月份多项教育类考试及招生工作

人民网北京2月20日电（李依环）据北京市教育委员会消息，为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，确保广大考生生命安全和身体健康，今日，北京教育考试院正式发布《关于推迟举行疫情期间我市教育考试的通告》。通告原文如下：

根据教育部和北京市关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的部署要求，经研究决定，推迟我市原定于3月份进行的以下考试招生及其相关工作。

一、高考高招相关工作

1．原定于3月14日举行的2020年高考第二次英语听力机考推迟进行。

2．原定于3月21日举行的我市2020年高水平运动队招生统一测试（田径等8个项目）取消，录取时全市统测项目以招生院校测试成绩作为考生资格认定的依据。

3．高校招生体检、高职自主招生、体育专业考试、外语口试、高职升本科考试招生等工作将根据疫情防控进展情况适时开展。

二、中考相关考试

4、原定于3月21日举行的2020年中考第二次英语听说机考推迟进行。

三、高等教育自学考试报考工作

5、原定于3月上中旬举行的2020年4月北京市自学考试笔试课程报考工作、2020年上半年北京市自学考试非笔试及实践类课程报考工作，均推迟进行。

四、证书类考试

6、原定于3月28至30日举行的全国计算机等级考试（NCRE）推迟进行。

7、原定于3月中旬举行的中小学教师资格考试推迟进行。

以上各项考试及相关工作的具体安排，我院将通过门户网站等渠道，及时发布各项考试的相关信息，请考生密切关注。

由此给各位考生带来的不便敬请理解！

北京教育考试院

2020年2月20日

(责编：李依环、熊旭)