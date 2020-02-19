上海:大中小学3月起开展在线教育

记者从今天下午举行的上海市新冠肺炎疫情防控系列新闻发布会上获悉，上海大中小学3月份起开展在线教育，具体开学时间视疫情发展，经评估后再定。同时，疫情期间，各类培训机构和托育机构不得开展线下培训和托育工作。

上海市教委主任陆靖介绍，市教委按照“同一学段、同一课表、同一授课教师”的原则，组织了全市各学段、各学科1000余名优秀骨干教师按照课程标准录制相关课程，课程以电视播放为主，包括有线电视和IPTV，从小学一年级到高中三年级每个年级一个频道。学生也可以通过电脑、平板（Pad）、手机等多种终端听课，课程视频可在相关网站下载。在线教育安排尽量争取在讲授一定的教学内容和保证学生健康方面达到兼顾和平衡，学生在线的总时长得到有效控制。比如，小学生的线上教学每节录播课时长20分钟，平均每天排课5—6节，每个学生每天需要收看的总时长基本不超过两小时。在全市统一课表中，两堂课之间休息间隔至少20分钟，会为学生安排眼保健操、广播体操，强化体育锻炼。

对于学生的在线学习，上海市教委提出了不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频等硬性要求。中小学同时提供数字教材和纸质教材。纸质教材发放坚持“消毒防控、自愿预约、分散领取、确保安全”的原则，家长可自愿选择是否领取。（记者 任朝霞）

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