湖南“00后”高职学生为战“疫”贡献青春力量

高幸（右一）在高铁站进行消毒杀菌工作。 湖工职院 供图

中新网长沙2月19日电 (记者 徐志雄 通讯员 王露曼)“这份工作会很辛苦，还可能存在风险，你想清楚了吗？”“嗯，我报名，我是一名共产党员，我应该冲在前面。”湖南工业职业技术学院学生高幸看到湖南岳阳汨罗市蓝天救援队招募志愿者的消息后，他立马报了名。

自2月13日至今，高幸一直跟随队伍在汨罗市敬老院、高铁站、中小学校、菜市场等公共场所开展针对新型冠状病毒的消杀工作。身着防护服，背着近60斤的消毒器械，一天8小时的工作下来，高幸早已是满头大汗、全身湿透，他却说：“能为家乡的防疫工作尽点力，我很自豪。”

新冠肺炎疫情暴发以来，高幸和自己众多同学成为抗击疫情的志愿者，“00后”的他们正为战“疫”贡献自己的青春力量。

陈兴驰在家乡内蒙古当防疫志愿者。 湖工职院 供图

“姐姐担心我，发来短信让我别干了，待在家里，可我还是设置了凌晨2点的闹钟。”湖南工业职院学生佘攀印加入长沙市望城区丁字湾街道的志愿服务队伍后，负责测量进出社区人员的体温、统计人员信息，年轻的他主动选择了凌晨3点至9点的班次，特别辛苦。

一天凌晨4点，佘攀印在值班时发现一位要进入社区的中年男子体温异常，他立即向村干部反映，联系负责人把该名男子带至医院暂时隔离，所幸检查出来只是普通感冒。“当时也有点害怕，但从未想过放弃。看到那么多同胞在一线战斗，我不做点什么，心里感到不安。”

“爷爷，我们赤峰市已经有9例确诊患者了，您一定要少出屋，戴口罩，勤洗手。”近期内蒙古室外气温已低至零下17摄氏度，但正在家乡休假的湖南工业职院学生陈兴驰仍然顶着严寒坚持在他家的小区入口，一边为出入小区的居民测体温，一边劝导大家注意防护。看到没有口罩的老人，他还把社区发给志愿者的口罩分给了他们。

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