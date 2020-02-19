人民网>>教育>>滚动新闻

“90后”书写战“疫”担当

徐驭尧

2020年02月19日09:48  来源：人民网-人民日报
 

被汗水浸得发白起皱的双手，是男护士王涛一天忙碌的见证；雨中站得笔挺的身姿，是火神山医院执勤警察燕占飞的坚守；照片中依旧阳光灿烂的笑容，是药剂师宋英杰给世界留下的最后一瞥。王涛、燕占飞、宋英杰……这些身影都有一个共同的名字——“90后”。

在很多人眼里，“90后”是一个常常与“自我”“个性”相联系的代际群体。然而，面对严峻的疫情，这群被视为最具个性的人，却义无反顾将自己作为最平凡的个体，汇入抗疫的大军之中。披上白衣，他们就是捍卫群众生命健康的白衣天使；穿上警服，他们就是守护城市安全防线的钢铁战士；戴上袖章，他们就是维系社区运行的基层干部……因为，他们的基因里本就刻写着责任担当，血管里本就涌动着家国情怀。

抗疫战场上，无论是身在前线，还是守护家乡，无论是防控疫情，还是复工复产，“90后”奋战的身影无处不在。当国家需要他们时，这群青年没有临阵退缩，而是选择迎难而上。他们知道，正是国家的发展给个性发展以机会，正是社会安定给青春绽放以舞台。所有的个性释放，所有的个人成长，都与国家的稳定、安全、发展紧密联系。战“疫”，是保家卫国的战斗，也是守护自己生活舞台的战斗。

举国战“疫”之时，“90后”镌刻下属于他们的时代印记。“此时此刻，我们只是想为这个城市做点什么。”一对“90后”年轻情侣在日记中写下的这样一句话，道出了这个群体朴素的信念：岂曰无衣，与子同袍。“请组织考验我！”深圳6名抗疫一线的“90后”递交了入党申请书。更多的“90后”加入志愿者队伍，书写着抗击疫情战斗中的青春力量……将来人们回望这段时光，“90后”守护与担当的故事，一定会成为令人感佩的历史书写；而这一代“90后”在和后辈追忆青春岁月时，今天的选择也必将是他们珍藏心底的青春记忆。

正如一位“90后”所说：“我们是能担当的一代，是值得信赖的一代。”脱贫攻坚的战场上，许多“90后”扶贫干部披星戴月，把爱与希望种在贫困群众心中；凉山森林火灾中，24位“90后”消防战士勇敢逆行，用生命诠释了烈火青春；在这场战“疫”中，“90后”的话语掷地有声：“非典那一年，我还是个孩子，是你们冲在第一线，为我们遮风挡雨。现在，该是我们去扛起重担的时候了。”内心奔涌着家国情怀，肩头扛着责任担当，“90后”用自己的行动证明，他们的青春浸染着我们伟大民族精神的底色。

揆诸历史，在中华民族的历史上，在五四运动以来的百年奋进史中，广大青年总是能将自身命运和国家命运相联系，勇于挑起时代赋予的责任，用自己血脉中涌动的澎湃力量奏响一曲青春之歌。如今，“90后”的这一代青年们将这首歌奏响在汉江之畔，让世界、让历史听到他们的嘹亮歌声。

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved