“90后”书写战“疫”担当

被汗水浸得发白起皱的双手，是男护士王涛一天忙碌的见证；雨中站得笔挺的身姿，是火神山医院执勤警察燕占飞的坚守；照片中依旧阳光灿烂的笑容，是药剂师宋英杰给世界留下的最后一瞥。王涛、燕占飞、宋英杰……这些身影都有一个共同的名字——“90后”。

在很多人眼里，“90后”是一个常常与“自我”“个性”相联系的代际群体。然而，面对严峻的疫情，这群被视为最具个性的人，却义无反顾将自己作为最平凡的个体，汇入抗疫的大军之中。披上白衣，他们就是捍卫群众生命健康的白衣天使；穿上警服，他们就是守护城市安全防线的钢铁战士；戴上袖章，他们就是维系社区运行的基层干部……因为，他们的基因里本就刻写着责任担当，血管里本就涌动着家国情怀。

抗疫战场上，无论是身在前线，还是守护家乡，无论是防控疫情，还是复工复产，“90后”奋战的身影无处不在。当国家需要他们时，这群青年没有临阵退缩，而是选择迎难而上。他们知道，正是国家的发展给个性发展以机会，正是社会安定给青春绽放以舞台。所有的个性释放，所有的个人成长，都与国家的稳定、安全、发展紧密联系。战“疫”，是保家卫国的战斗，也是守护自己生活舞台的战斗。

举国战“疫”之时，“90后”镌刻下属于他们的时代印记。“此时此刻，我们只是想为这个城市做点什么。”一对“90后”年轻情侣在日记中写下的这样一句话，道出了这个群体朴素的信念：岂曰无衣，与子同袍。“请组织考验我！”深圳6名抗疫一线的“90后”递交了入党申请书。更多的“90后”加入志愿者队伍，书写着抗击疫情战斗中的青春力量……将来人们回望这段时光，“90后”守护与担当的故事，一定会成为令人感佩的历史书写；而这一代“90后”在和后辈追忆青春岁月时，今天的选择也必将是他们珍藏心底的青春记忆。

正如一位“90后”所说：“我们是能担当的一代，是值得信赖的一代。”脱贫攻坚的战场上，许多“90后”扶贫干部披星戴月，把爱与希望种在贫困群众心中；凉山森林火灾中，24位“90后”消防战士勇敢逆行，用生命诠释了烈火青春；在这场战“疫”中，“90后”的话语掷地有声：“非典那一年，我还是个孩子，是你们冲在第一线，为我们遮风挡雨。现在，该是我们去扛起重担的时候了。”内心奔涌着家国情怀，肩头扛着责任担当，“90后”用自己的行动证明，他们的青春浸染着我们伟大民族精神的底色。

揆诸历史，在中华民族的历史上，在五四运动以来的百年奋进史中，广大青年总是能将自身命运和国家命运相联系，勇于挑起时代赋予的责任，用自己血脉中涌动的澎湃力量奏响一曲青春之歌。如今，“90后”的这一代青年们将这首歌奏响在汉江之畔，让世界、让历史听到他们的嘹亮歌声。

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