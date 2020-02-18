重庆市石柱职教中心党员坚守抗疫一线

重庆市东部、长江南岸、三峡库区惟一的少数民族自治县——石柱。石柱县紧邻湖北省利川市，属于防疫工作重点区域。在新冠肺炎疫情防控阻击战中疫情就是命令，防控就是责任。石柱职教中心党支部书记陈勇和校长谭春祥及时召开会议统一教职工思想，认真学习贯彻上级重要指示，号召广大党员干部积极投身疫情防控一线，坚决打赢这场没有硝烟的疫情防控战争，充分发挥了党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。

党员就要冲在第一线

从2月2日开始，职教中心高三教师刘奉每天都要到距离县城十几公里的下路街道柏树社区参与社区疫情防控工作。刘奉的工作内容是在超市当监督员，每天对前来采购的居民耐心的讲解疫情防控知识，指导居民正确使用防护口罩，并劝导居民尽量在家不要外出。面对人员密集感染风险可能性大，刘奉毫无怨言，从早上8点到晚上7点，工作时间达11小时，晚上回家后还要完成高三学生网上教学和网上批改作业等任务。两头忙，但刘奉却做到了防疫、教学两不误。

“在疫情防控战线上，作为一名党员就要冲在服务群众第一线，要有党员的担当和奉献。”刘奉语带铿锵的说道。

石柱职教中心供图

我要给学生做个榜样

文兴旭是职教中心建筑专业的一名教师，他的爱人刘敏是县人民医院的一名妇科医生。自新冠肺炎疫情发生后，刘敏奋战在一线，没时间照顾还在哺乳期的孩子。起初妻子认为自己很忙，希望文兴旭能留在家里照顾孩子。文兴旭却不这样认为，他将孩子托付给父母照顾，选择和妻子一起战斗。“自己虽然不能去一线救治病人，但总能为防控工作做一些贡献。”说干就干，他开始给自己找事干。

当得知县人民医院的医务人员抗击疫情任务重下班晚，公交车又停运的情况，文兴旭又当起了 免费“公交司机”。每天不管下班多晚，他准能按时出现在医务人员面前，一趟坐不下了，他就接两次。他还笑着和妻子说，我做好后勤保障工作，你抗击疫情无后顾之忧。

家里几个月大的孩子需要照顾，频繁与人接触就会加大被感染的可能性，这些文兴旭心里都清楚，但他表示，“学校这么多党员在为抗击疫情默默出力，我又怎么能躲到后面去呢？我希望为抗击疫情贡献自己的力量，给我的学生做一个好的榜样！”

石柱职教中心供图

履职尽责，当好临时党支部书记

“冉高，回来把饭吃了再去吧”。

“媳妇，你们吃吧，我这有小区阿姨送来的方便面，马上到下班时间了，有点忙”。

因工作原因，这段时间无法回家吃饭已经变成了冉高老师的“家常便饭”。

晚上十点，因担心影响孩子休息，洗漱完毕后，冉高远远的望了下孩子，在沙发上睡下了。

“我在这值守，也是为了守护我的家人和孩子，我也是一名党员，只有在这里我心里才踏实”，拥有5年党龄的冉高这样说。

冉高担任万安街道较场社区天尧七号临时党支部书记，组织本小区党员全力配合物业公司开展疫情防控工作。在他的带动下，党支部所有党员轮班上岗，为社区群众宣传防范知识，解读政策措施，严防严查外来人员出入，确保居民无事不外出，深受群众好评。

石柱职教中心供图

(责编：何淼、熊旭)