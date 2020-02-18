线上开学第一课：把疫情当教科书

北师大实验中学初一学生韩紫迪在线观看线上课程。北师大实验中学供图

北京化工大学升旗仪式网络直播视频截图。北京化工大学供图

2月17日，本该是寒假过后师生再相聚的日子。突如其来的新冠肺炎疫情，让教师和学生们隔空相见。

这一天，部分大中小学迎来史无前例的“线上学习”第一课。

隔空相见，开启云端课堂

7时30分，在北京化工大学昌平校区，安静的校园里出现了响亮但孤单的脚步声，由远到近，逐渐清晰。现场没有护旗手、没有学生观众。出旗、升旗由提前返校工作的生命学院辅导员、“退役”6年的2010级国旗护卫队成员葛靖阳独自完成。

通过网络直播，五湖四海的北化工学子聚在一起。那一刻，他们都是这场升旗仪式的护旗手。

“大家好！特殊时期，别样成长。欢迎大家来到……”隔着屏幕，宅居家中的北师大实验中学教育集团的学生们依然能感受到老师们温暖的鼓励和谆谆教诲。

面向屏幕上的国旗，唱国歌，庄重的敬礼，专注的目光，一种无以言说的强大力量，乐观与笃定，深深地根植在孩子心中。

在疫情特殊时期，教育能做些什么？

在广泛调研学生需求及社会热点的基础上，北京市商业学校开发线上战“疫”十课，通过挖掘教育的主体功能，凝练为10个主题：信念教育、生命教育、科学教育、公德教育、法治教育、健康教育、责任教育、感恩教育、劳动教育和媒介素养教育。

“这一课是特殊的，是课程思政的一部分。我们要教会学生们拥有正确的世界观、人生观、价值观，培养学生坚韧不拔、从容不迫的奋斗精神和与祖国共奋进、赤诚仁爱、胸怀天下的家国情怀。”北京市商业学校党委书记程彬说。

上课方式从“面对面”变成了“键对键”

疫情改变了学习的方式，但阻挡不了成长的脚步。

在这个特殊时期，上课的方式从“面对面”变成了“键对键”，同学们的交流从“线下”转移到了“线上”，教师们以“生命守护者”的专业职责和敬业精神，科学有序地组织学生延期开学期间的每日学习、生活、健康。

一场疫情让我们所有人都面临一堂人生大课。

“关注现实，把中国放入世界，把实践融入学习。今天你把世界当教科书，明天社会就可能把你当教科书。今天你把疫情当教科书，明天人类就可能少一点灾难！”延期开学，北京五中教育集团校长张斌平这样告诉学生。

“它让我们真切地体会到，生活是最好的课堂。这个课堂中有国事、家事、天下之事，有社情、民情、人间真情，有你，有我，有我们大家。真的希望通过这场疫情，同学们能有更多的思考和成长，也希望你们每一个人都能在2020年拥有更多的勇气和力量。”延期开学，北京市第一六六中学、北京市第一六六中学附属校尉胡同小学王蕾校长以书信的方式，通过网络寄达给学生。

实验中学空中校园在线学堂开启“师者论道”环节。政治教师何志攀为同学们讲述“科学精神”，即：要实事求是，坚持科学精神；求真务实要全面、客观，具体问题具体分析；全面看问题需要“立体思维”；立体看问题，要落实到一个个具体问题的解决。何志攀深入浅出分析疫情中的新闻热点，并告诉同学们，没有理性的认同是盲目的，没有理性的热情是危险的。他希望大家都能秉持公正无私之心，行正大光明之事。

云端课堂，让学子们投入到家国情怀、社会担当的思考中去。北师大实验中学高二（16）班史镜琪同学向全体实验学子发出倡议：要明确自己肩上的责任，在危机面前应有恻隐之心和浩然正气；要增强勇担重任的能力，用知识充实自我；应该正直诚实，做一个有良知的人。

体悟人生道理 领会生命价值

“停课不停学”，既有知识的“学”，更有生命健康的“学”，公共安全的“学”，心理健康的“学”，责任担当的“学”，是情趣爱好、拓展研究、体悟人生等多方面的学习提升。

非常时期、特殊背景下的“延期开学不停学”，重在引导学生养成科学的生活起居方式，掌握勇于探究、深入钻研的学习方法，通过阅读经典提升文化素养，加强体育锻炼增强身体素质，直面疫情传承民族精神……北京史家学校集团构建了以“博·悟”为定位的课程框架，让学生在博览、博学、博物的过程中悟人生道理、悟生命价值。

宅在家里，阅读和写作就是最好的学习——诗歌、日记与随笔，记录着学生们在这段特殊的日子里对社会与世界、人类与自然的关注，记录着他们对个人、家庭、国家骨血相连的理解……

“邻居的平头叔叔离开了，同学的白衣妈妈告别了，给我打过针的大姐姐也走了……都说他们是最美的逆行者，我觉得，他们都是春天的使者，要去把春天带回来。”重庆市谢家湾小学学生曾子令的诗，让人无限感慨。

在“网课潮”中，中山大学中文系鼓励本科生、研究生们在家阅读与写作，显得与众不同。

为不辜负宝贵的学习时光，中山大学中文系向同学们提出了三点学习建议：将写作类学习计划向前调整，完成“大一作文”“大二书评”“大三学年论文”“大四毕业论文”；集中落实“中山大学中文系推荐阅读书目”。

中大中文系主任彭玉平在接受记者采访时表示，不开设网课的考虑出于遵循人文学科的特点，让学生通过这段特别的时光自我阅读、思考，“相对于以前的课堂教学可能还有意想不到的收获”。

“我理想中的‘停课不停学’，不是对焦虑家长的安慰，不是对特殊空档期的填补，也不是‘课堂内容’向‘网络教学’的简单复制，而是让这场疫情成为学生的大课堂，让一代人在危机现实中学习、反思、铭记。不停学，应该是跟着这个国家、这个社会、这些流着泪的人们融合在一起，脉搏一起跳动，思考保持同步，情感保持共鸣。”不久前，《中国青年报》曹林在公众号“曹林的时政观察”中这样表达。

(责编：何淼、熊旭)