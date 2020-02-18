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十五天后，我走出学校医学隔离观察室

王瑾瑜

2020年02月18日08:28  来源：光明日报
 

时间走到了庚子鼠年的元宵节，也是我们学校启动防控疫情医学隔离观察室的第15天。今天，我终于解除了医学隔离观察。想想15天前，我是走进学校隔离室的第一人。

我叫王瑾瑜，湖北孝感人，金融系研究生一年级在读。一月中旬我已经听说武汉疫情的一些信息，当时我的家乡孝感还没有出现疫情的消息。1月23日，我与同学一同返京。

1月24日早晨，我到了学校南门，当时学校还没有封校，但是校门值守已经严格了很多。我第一时间联系到辅导员老师，随后老师通知我拨通了负责防疫工作张树辉副校长的电话。他和蔼地询问我的身体状况和家里情况，嘱咐我不要慌乱，并马上安排医务室王小斐大夫联系我，不到一个小时就协调好了我的住宿问题。没想到这时良乡高教园区的常务副主任路鹏也赶来看我。事后我才知道，园区启动严格校园管理比较早，我是园区第一个返校需要隔离观察的，所以也惊动了园区领导跑来指导学校安排工作。

在学校的医学隔离观察室里，我吃着学校送来的除夕大餐，度过了一个和以前不太一样的除夕夜。窗外微寒，但我的心很暖，我知道——爱不会被隔离。

1月25日大年初一，早晨7点半，我被敲门声叫醒，老师送来一盘热气腾腾的饺子。之后的日子，王兵副书记代表学校把牛奶、水果送到了我的面前，张树辉副校长也打几次电话或发信息问候。

住进了隔离区宿舍，我开始关注学校网站和官微。学校20号就开始发布疫情相关信息，还有专业的医学防护指导。

1月27日，当我读着《众志成城、共克时艰——致全体同学的一封信》时，校领导王兵来看望我和另外四位隔离的同学。校医又送过来一袋爱心小药包，每个在校生都有，并嘱咐我开窗通风。我开始了一天的规律生活：上午，我在导师的安排下做一些与专业课程有关的PPT；下午，完成导师布置的《中央银行学》这本书的编写任务，看一些跟课题相关的研究报告，跟实践导师作汇报；另外，抽空做一些keep上的拉伸运动，晚上与同学相约网上“一起看电影”。

接下来的几天都是这样严格、规范的管理和规律的生活。这期间，学校为每位学生发放一包口罩，身在湖北的同学逐一接到了学校的慰问电话，湖北籍同学微信群也一直很活跃。学校开通了免费流量和校外网络访问，老师们在准备线上课程的时候，还不忘在线指导我的学业论文。

要说隔离这段时间，对疫情的担心是有的，但并不害怕，因为学校老师不但关心我的身体健康，还对我进行心理安抚。通过学校防疫专题网站和官微，我能够了解学校防疫工作和医学常识，知道学校领导和部门负责人都在学校指挥防控工作——学校有人24小时值班，后勤车队随时消毒并做好保障，必须到校的老师都是自驾来校，医疗队正在协调物资，学校食堂的鸡蛋汤换成了鸡汤，加了免费的水果和酸奶，学校建立了网络心理支持与互助平台，从国外归来的访学同学因为回不到疫区的家里，也得到了妥善安置。

时间从除夕夜来到了元宵节。在这个阳光明媚的上午，经过15天的医学隔离观察，我拿到了社科大医务室开具的解除医学隔离观察的通知书，重获“自由”。

在我接受隔离的时候，老师和同学们都在行动，学校防疫网站已经发布100多篇消息；我们学校发起的“今天，我们不说自己，只致敬前线”接力的活动，已经有30多所高校参与；我们班级内部已经募集了将近两千元捐给疫区，这些都让我感到振奋，我们和这所年轻的大学一起打响战“疫”。

特别感谢学校，感谢老师，感谢后勤的工作人员们！未来我也希望能为学校做一些事，如果学校需要战“疫”志愿者，我会第一时间报名。

我相信我们的国家和民族，希望我们国家能早日战胜疫情、渡过难关。我在社科大，为湖北加油！为中国加油！愿春暖花开时我们再相见，皆是桃花面。

(责编：何淼、熊旭)
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