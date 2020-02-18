教育部：谨防有人利用疫情防控进行网上收费诈骗

本报北京2月17日电（记者 樊未晨）记者今天从教育部获悉，近期，据一些中小学生家长反映，有人通过班级微信群、QQ群等媒介假冒学校教师或班主任，以延期开学和组织开展线上教学为由发布诈骗信息，要求学生家长通过微信、支付宝等网上支付方式缴纳各项费用，致使部分家长上当受骗。为此，全国治理教育乱收费联席会议办公室发出2020年第1号预警，严禁以疫情防控期间开展线上教学的名义擅自设立收费项目、违规收费。

延期开学期间，教育部整合国家、有关省份和学校优质教学资源，开通国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂及部分省份网络学习平台，并提供有关教材电子版、“人教点读”数字教学资源库等学习资源，均免费提供。教育部建议广大中小学生和家长，在积极做好疫情防控、有序开展线上学习的同时，对借此名义收取相关费用的行为，一定要提高警惕，增强防范意识，以免上当受骗。一旦发现可疑情况，应及时向学校和老师反映，并保存好相关证据，及时报警。

教育部重申，各级教育部门和学校要积极整合资源，统筹现有条件，指导学生和家长自主选择网络学习或空中课堂学习，防止再购置新设备而增加家庭经济负担。

教育部强调，各级教育部门和学校对学校和班级建立的微信群、QQ群等，要严格落实群主管理责任，严格核实所有成员身份，严格落实实名制度，严格入群批准验证，杜绝陌生人随意入群现象，对身份存疑的尽快清除出群。对确有需要通过网上支付的合规收费事项，建议学生和家长要与学校和老师进行确认。

教育部要求，各级治理教育乱收费联席会议办公室应进一步完善教育收费管理工作机制，认真履行教育收费属地管理职责，畅通举报渠道，严肃查处疫情防控期间乱收费行为；一旦发现涉及诈骗的收费行为，要及时将有关线索移交公安机关处理。

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