人民网>>教育>>滚动新闻

多所高校开启“线上新学期”

2020年02月18日08:22  来源：中国青年报
 

本报北京2月17日电（记者 叶雨婷）受疫情影响，北京大学、清华大学等高校及时调整新学期的教学方案，在今天开启了“线上新学期”，以保证“延期不停教，延期不停学，延期不停研”。

今天，清华大学师生按原定教学计划、依教学日历，以在线教学的形式正式开课。2020年春季学期，该校共开设4254门次课程，涉及任课教师2681人，选课学生25091人。其中，对3923门次课程实行在线教学，对331门次课程（包含实验类课程、在线教学效果不理想且不影响学生毕业的课程等）实行延期、停开。

今天上午清华大学的“第一堂课”共开设155门次课程，涉及31个教学单位，其中131门次课程为教师使用“雨课堂”App开展授课。为保证将如期开课落到实处，清华大学在寒假期间成立了3个在线教学专家组（在线教学指导专家组、在线教学质量保障专家组、在线教学技术保障专家组）和一个工作组（学生学习保障工作组），全面支持师生利用信息技术手段推进线上授课和线上学习，全力护航春季学期教学工作。

北京大学今天也开始了春季学期的网络教学工作，为广大师生提供多种网络教学平台和系统平台服务支持，采取多种措施确保在线学习与线下课堂教学同质等效，做到“标准不降低、学习不停顿、研究不中断”，在疫情防控期间确保学校正常教学科研秩序。

2020年春季学期，北京大学将对2613门本科生课程和1824门研究生课程采用直播、录播、慕课、视频会议、专属定制（SPOC）等多种网络教学模式，如期开展教学。据北京大学统计，该校2020年春季学期对本科生课程采用直播授课的有1116门，对研究生课程采用研讨授课和直播授课的课程分别有541门和529门，对其他课程则采用录播、慕课、专属定制（SPOC）等多种教学模式。目前，该校新学期线上课程正在有序开展。

今天，全国采用“线上开学”方式的高校还有南开大学、北京工商大学、北京化工大学、北京林业大学、北京体育大学、华北电力大学等。

 

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved