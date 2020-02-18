多所高校开启“线上新学期”

本报北京2月17日电（记者 叶雨婷）受疫情影响，北京大学、清华大学等高校及时调整新学期的教学方案，在今天开启了“线上新学期”，以保证“延期不停教，延期不停学，延期不停研”。

今天，清华大学师生按原定教学计划、依教学日历，以在线教学的形式正式开课。2020年春季学期，该校共开设4254门次课程，涉及任课教师2681人，选课学生25091人。其中，对3923门次课程实行在线教学，对331门次课程（包含实验类课程、在线教学效果不理想且不影响学生毕业的课程等）实行延期、停开。

今天上午清华大学的“第一堂课”共开设155门次课程，涉及31个教学单位，其中131门次课程为教师使用“雨课堂”App开展授课。为保证将如期开课落到实处，清华大学在寒假期间成立了3个在线教学专家组（在线教学指导专家组、在线教学质量保障专家组、在线教学技术保障专家组）和一个工作组（学生学习保障工作组），全面支持师生利用信息技术手段推进线上授课和线上学习，全力护航春季学期教学工作。

北京大学今天也开始了春季学期的网络教学工作，为广大师生提供多种网络教学平台和系统平台服务支持，采取多种措施确保在线学习与线下课堂教学同质等效，做到“标准不降低、学习不停顿、研究不中断”，在疫情防控期间确保学校正常教学科研秩序。

2020年春季学期，北京大学将对2613门本科生课程和1824门研究生课程采用直播、录播、慕课、视频会议、专属定制（SPOC）等多种网络教学模式，如期开展教学。据北京大学统计，该校2020年春季学期对本科生课程采用直播授课的有1116门，对研究生课程采用研讨授课和直播授课的课程分别有541门和529门，对其他课程则采用录播、慕课、专属定制（SPOC）等多种教学模式。目前，该校新学期线上课程正在有序开展。

今天，全国采用“线上开学”方式的高校还有南开大学、北京工商大学、北京化工大学、北京林业大学、北京体育大学、华北电力大学等。

(责编：何淼、熊旭)