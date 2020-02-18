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国务院教育督导办部署开展新冠肺炎疫情防控督导检查

2020年02月18日23:08  来源：教育部网站
 
原标题：国务院教育督导办部署开展新冠肺炎疫情防控督导检查

　　为督促地方各级教育行政部门和各级各类学校不折不扣贯彻党中央、国务院关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的决策部署，国务院教育督导委员会办公室于2月17日印发通知，部署对防控工作进行督导检查。

　　通知明确，此次督查范围为地方各级教育行政部门、各级各类学校（含幼儿园），以及教育部属各高等学校。主要督查三个方面：

　　一是组织领导情况。重点督查建立疫情防控工作机制、制定工作预案、“一把手”坚守岗位、领导班子成员靠前指挥、发挥基层党组织作用等方面的情况。

　　二是防控工作情况。重点督查校门管控、体温测量、防疫物资调配、隔离措施落实、返家学生和校外实习学生点对点联系、严禁线下集中教学活动和培训、落实“日报告、零报告”制度、做好学生返校工作、制定应急预案、维护稳定等方面的情况。特别是加强从湖北等疫情重点地区返岗、返校师生健康服务管理情况。

　　三是统筹教育教学情况。重点督查制定延期开学工作方案、落实停课不停学、规范线上培训、加强师生卫生健康教育、法治教育和生命教育等方面的情况。

　　通知要求，督查方式要充分考虑当前疫情防控工作的特点和教育实际，主要采取四种方式进行督查。

　　一是全面自查。2月底前，各省（自治区、直辖市）教育行政部门部署各市（州）开展自查，重点检查辖区内高等院校、寄宿制学校、民办学校，确保防控措施落实到位。教育部属各高等学校，对照全面自查，确保“五个一律”要求（即未经学校批准学生一律不准返校，校外无关人员一律不准进入校门，师生进入校门一律核验身份和测量体温，对发烧咳嗽者一律实行医学隔离观察，不服从管理者一律从严处理）逐一得到落实，不留死角。

　　二是重点抽查。各省（自治区、直辖市）教育行政部门以适当方式开展重点抽查，紧盯重点地区、重点学校。教育部属各高等学校结合实际，对高危群体、关键领域、薄弱环节开展重点督查。

　　三是受理举报。国务院教育督导委员会办公室开通网上举报渠道，广泛收集问题线索。对群众举报和师生反映强烈的问题，将迅速跟进督办。

　　四是线上督查。对实名举报、反映问题严重的地方和高校，国务院教育督导委员会办公室将适时通过视频方式予以督导检查，并定期公布督查结果。对不担当、不作为的，将依法依规严肃问责。

　　通知强调，督查要把维护好广大师生生命安全和身体健康放在第一位，引导广大师生提高认识、加强自觉、科学防控、依法防控。要服从全国防疫工作大局，坚决克服形式主义、官僚主义，尽量采取线上督查、视频督查方式，尽量利用现成工作渠道和资料，让基层干部有更多精力投入到疫情防控一线，不得增加基层工作负担。要聚焦责任落实，着眼于发现问题，帮助学校解决实际困难，积极回应广大师生的合理诉求，指导督促各级各类学校落实防控措施，严防输入、严防扩散，确保一方净土、确保师生生命安全。

　　通知特别强调，湖北省和地处武汉市的部属各高等学校，按当地疫情防控指挥部的要求开展督查工作。

(责编：冯粒、曹昆)
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