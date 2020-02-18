国家中小学网络云平台开通 为师生在家上课提供保障

今日，北京、广州等多地全面启动线上教学工作，国家中小学网络云平台也正式开通。教育部表示，为支持各地做好“停课不停学”工作，教育部整合国家、有关省市和学校优质教学资源，在延期开学期间开通国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂，免费供各地自主选择使用。

与此同时，包括阿里钉钉、腾讯在线课堂、字节跳动旗下的清北网校在内的多个互联网产品也都在帮助各地中小学搭建空中课堂，为师生们在家上课提供保障。

据清北网校相关负责人透露，目前清北网校已为广州、厦门、湖北等近20个省份，近千所学校提供了免费的直播授课技术支持。开课后，学校可以通过清北网校平台查看上课人数和统计分析课程数据，精准把握直播效果。学生则可在移动和PC等多终端便捷上课，提前预习课堂知识点，在线评论与老师实时互动，反复多次观看直播回放等。

“上午上四节直播课，下午老师在班级群做答疑，刚开始第一天还有不习惯的情况，后来大家慢慢习惯了，上课就顺利了。全校一共有1500多个人上课。学生和家长的反馈也都很好。”华中科技大学同济医学院附属中学李涛介绍“空中课堂”第一周的使用体验时表示。据悉，2月10日起，武汉市有90万中小学生开始在家上课，通过武汉教育云“空中课堂”平台学习新学期课程。

和武汉一同开课的还有福州市鼓楼区。鼓楼区与清北网校共建的“空中课堂”每节课20分钟，涵盖语文、数学、英语三大学科，直播课的授课教师由区里各级骨干教师担任。

参与授课的鼓楼区西峰小学林老师说：“直播授课对我们很多教师来说是‘大姑娘上花轿——头一回’，直播课更要注意课堂的生动性、趣味性和知识性。为此，学校为每一位老师配备一个助教和一个指导教师，成立了集备群，进修校也以年段为单位成立空中课堂集备群，每一节课教研员都会跟进备课。”

清北网校相关负责人介绍，为了帮助各校老师熟悉直播系统，清北网校专门制作了线上使用手册，详细介绍了课前、课中、课后各阶段的操作步骤及相关功能的使用方法。同时，2月2日起，清北网校每日会安排4场线上培训，面向教师及各校管理员进行详细的系统使用演示。此外，每天早8:00至晚12:00清北网校还配备了专人实时响应，以确保第一时间能够帮助校方和老师解决各类使用问题。

目前，广东省广州市第三中学、北京外国语大学附属苏州湾外国语学校、贵州省贵阳市第七中学等学校及武汉市、龙岩市、福州市鼓楼区、厦门市思明区等地区均已共同开设“空中课堂”。

(责编：冯粒、曹昆)