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“停课不停学” 好事当办好

李明新

2020年02月17日11:05  来源：人民网-人民日报
 

把“停课不停学”好事办好，避免形式化、简单化，需要以人为本，从实际出发

“停课不停学”是顺应延期开学的应对之策。把“停课不停学”好事办好，避免形式化、简单化，需要以人为本、从实际出发，尽量做到4个好：学校好管理、老师好操作、家长好落实、学生好完成。

学校好管理。在延期开学的特殊时期，对于学校来说，需要建立一套便于操作的管理方式，确保信息畅通、沟通及时。这就要求广大学校切实提升管理能力，充分考虑教师工作实际和学生家庭学习实际，因地制宜、科学设计、统筹协调，让管理和沟通方式扎实有效。不可心血来潮、各自为战，加重老师工作负担。

老师好操作。教育教学过程中，老师是第一责任人，老师的价值引领、课程设计、学生引导，将直接关系教育教学成效。在延期开学的特殊课堂，充分调动全体老师的积极性，让老师发挥所长，就变得至关重要。这就不能“一刀切”地要求全体教师都去录制视频课程，而是要鼓励广大教师更关注教育的本质与内涵，做到既关注学生的身体健康，又关注学生的心灵成长，既关注学生个体，又关注家庭教育的开展，真正做到从教学走向教育，从知识传授走向提升素养、完善能力。

家长好落实。“停课不停学”过程中，有些家长会有焦虑情绪，因为所有的“不停学”内容都需要依赖家长直接帮助、监督落实，中小学生家庭更是如此。因此，在将防控疫情作为第一要义的前提下，要充分考虑实际情况，不能给学生布置太繁重的学科任务，甚至让家长冒着风险去外面打印教材、课件，而是鼓励学生自主阅读、自主锻炼、自主劳动。这些是每位家长、每个家庭力所能及的，也是这个特殊假期教育最应该肩负的使命。

学生好完成。教育教学的开展，要兼顾公平与效果两个方面。公平，是确保“不停学”兼顾全体孩子，做到“一个也不能少”；效果，是要让“不停学”的内容方便学生理解、适宜学生身心发展，便于学生完成。这就需要从不同学段出发，设计适合不同阶段学生身心特点的课程内容。既要让学生喜闻乐见，也要多一些个性化考量，让学生有选择空间，鼓励学生自主安排、自主理解、自主完成。

（作者为北京小学校长，本报记者赵婀娜采访整理）

(责编：熊旭、王政淇)
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