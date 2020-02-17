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清华大学延期开学、如期开课

2020年02月17日08:56  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月17日电（李依环）今天，清华大学师生按原定教学计划、依教学日历，实施“延期开学、如期开课”，以在线教学的形式，正式开课。

据了解，2020年春季学期，清华大学共开设4254门次课程，涉及任课教师2681人，选课学生25091人。其中，3923门次课程进行在线教学，延期、停开课程（包含实验类课程、在线教学效果不理想且不影响学生毕业的课程等）331门次。

今天上午第一堂课，全校共开设155门次课程，涉及31个教学单位，其中131门次课程使用雨课堂开展授课。

为保证如期开课落到实处，清华大学在寒假期间成立三个在线教学专家组——在线教学指导专家组、在线教学质量保障专家组、在线教学技术保障专家组和一个工作组——学生学习保障工作组，全面支持师生利用信息技术手段推进线上授课和线上学习，全力护航春季学期教学工作。学校组织了五场雨课堂使用直播培训，帮助教师积极适应新环境、新形式，保障教学质量与教学进度，切实提升混合式教学水平；向受新冠肺炎疫情影响产生经济困难的学生提供特殊困难补助，全力帮助解决学生遇到的困难，努力让清华的每一位同学在疫情防控时期都能参与到学校的教学安排中来、融入到课堂教学中来。

学校强调，在线教学中要发挥好院系和班集体的作用，保证在线教学过程中“一个不少，一个不掉队”。要继续推进学风建设，在疫情防控期间的各项教学活动中发扬良好的清华学风，始终关心师生的生命安全和身体健康，同时明确课堂纪律，确保教学质量。

(责编：李依环、熊旭)
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