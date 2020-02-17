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陕西西安300余名教师义务在线辅导一线医护人员子女

2020年02月17日08:35  来源：中国青年报
 
原标题：家里的娃，可以放心了

“接到驰援武汉的命令，最放心不下的就是家里的娃们。”除夕之夜，空军军医大学医疗队驰援武汉，队员中有位妈妈，每天救治任务繁重，还要担心孩子们的学习情况。

医疗队出发后，为了解除一线抗“疫”人员子女缺少辅导教育的实际困难，空军军医大学唐都医院党委马上着手组建“唐都网校”。一听说是为医护人员子女义务做在线辅导，西北工业大学附属中学、西安市铁一中学、陕西师范大学实验小学、西安高新第一中学等学校的老师们二话不说，纷纷报名参加。

“非常想给一线的医护人员干点实事，能用我们的一技之长辅导后方的孩子们，备感荣幸。”一名志愿者老师说。很快，网校就联系到愿意免费在线辅导的300余名老师。

最近，上幼儿园的杜若阳每天都盼着跟唐都网校的老师视频互动做游戏。小若阳的爸爸妈妈都是唐都医院传染科的医生，疫情发生后，夫妻俩并肩奋战一线，家里的孩子天天缠着奶奶要爸爸妈妈。“现在好了，网校的老师们每天为小若阳安排了丰富多彩的内容，让家里的孩子充实快乐，让一线的父母安心工作。”唐都网校负责人说。

唐都网校自1月28日上线以来，得到了孩子和家长们的欢迎，学生总人数达960名。西安市曲江第二小学的高卫丽老师带着同事，“组团”对24名赴武汉医疗队员的子女实行一对一辅导，为每一个“逆行者”的孩子编写了详尽的教学计划。得知孩子们的学习被志愿者老师们安排得井井有条，前线妈妈们瞬间感觉心里的石头落了地。

“医护人员家庭非常不容易。抗击疫情结束后，我们将调整网校定位，为需要帮助的家庭继续提供网络公共课，为小朋友提供学习辅导、心理疏导等。”网校负责人说。（龚仕建）

(责编：李依环、熊旭)
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