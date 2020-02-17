让家长犯难的六大防疫难题 儿科专家开出“药方”

原标题：让家长犯难的六大防疫难题 儿科专家一一开出“药方”

随着新冠肺炎疫情的蔓延，近日多地出现儿童感染新冠肺炎的病例。国家卫生健康委员会近期发布的《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，也明确提到“儿童和孕产妇是新型冠状病毒感染肺炎的易感人群”。

疫情当前，不少家长开始犯难：除了减少出门，在家中如何做好防护，才能保护孩子免受新型冠状病毒感染？冬春季本就是呼吸道传染病高发的季节，孩子出现发热就是感染新型冠状病毒吗？孩子发烧怎么办，出现什么症状才需要去医院就诊？针对这些问题，首都儿科研究所感染科主任邓莉在接受记者采访时一一回应，并向家长群体提出相关建议。

孩子发热无需大惊小怪

“如果孩子发热，家长千万不能恐慌。”在邓莉看来，发热是儿童常见的临床表现，不能简单地把发热和感染新型冠状病毒画等号。

一旦发现儿童发烧，她则建议在家中先行处理。一是先测体温，腋下测体温≥37.3℃为发热，只要出现发热，就可以开始物理降温，当体温≥38.5℃可给与儿童退热药对症处理；二是物理降温很重要；三是合理使用退热药。

哪些孩子容易感染新型肺炎？

“要回答这个问题，首先要明确流行病学史。”邓莉给出几个具体指标：发病前14天内有武汉市及周边地区、或其他有病例报告社区的旅行史或居住史；发病前14天内与新型冠状病毒感染者有接触史；发病前14天内曾接触过来自武汉市及周边地区，或来自有病例报告社区的发热或有呼吸道症状的患者，等等。

她还提醒道，目前，很多互联网医院开设了发热门诊供家长进行网络咨询，家长可根据医生的专业判断再决定选择何种就诊方式。

什么情况下要立即就诊

什么情况下要立即就诊？这是邓莉被问到最多的问题。

她说，新型冠状病毒感染肺炎的表现早期与流感类似：发热、感觉四肢无力、干咳，也有症状不典型病例，如果有前述流行病学史，家长应该带孩子及时到定点医院就诊明确诊断。

“同时，儿童其他的感染性疾病也会有严重的症状，所以如果孩子出现呼吸心率加快、面色口唇发绀、循环差尿少、抽搐等提示病情加重的表现，也应该立即就诊。”邓莉说。

家长出现疑似症状应该怎么办

她告诉记者，如果家长出现疑似症状应该到成人定点医院就诊，家庭注意做好居室通风，成人患者在等待结果或如果已经确诊，应该服从医院安排在医院进行隔离观察和治疗，直至解除隔离。

值得一提的是，这时家里应该进行消毒。邓莉说，如果家庭有疑似或确诊的家长，使用过的物品或居住过的房间消毒时，应该使用含氯消毒剂或酒精制剂，但要认真阅读说明书并严格把握浓度和频次、以及使用时的安全。

“要提醒的是，如使用酒精制剂时要注意防火、使用含氯消毒剂时注意保护皮肤和呼吸道黏膜，消毒时应该将孩子抱离消毒房间，待消毒完成后再把孩子抱回。”邓莉说。

孩子的学习生活用品也要消毒吗

邓莉说，有条件的家庭，每日定时应该开启空气净化器进行通风等，条件限制的家庭，每日每个房间轮流通风2-3次，每次开窗通风15-20分钟。房间通风时，家长要将孩子转移到其他房间，做好保暖措施，避免通风时孩子受凉。

“还要保持地面清洁干燥，不要有潮湿的角落，避免病毒细菌滋生。”她建议，每天常规擦拭地面1-2次，拖布使用后，清水洗净并在室外晾干或晒干。

至于孩子的玩具，学习、生活用品等，她则建议，能耐高温的，可用开水煮沸消毒30分钟，不耐高温的，可选择放置在阳光下晾晒或用干净抹布擦拭，抹布用开水煮后晾干即可。

婴儿和新生儿防护都要注意什么

“由于新型冠状病毒的主要传播途径是飞沫传播和密切接触传播，所以佩戴口罩、减少外出，保持手部卫生等不仅是成年人，也是儿童群体防控的重要措施。”邓莉说。

在她看来，对于不能适应戴口罩的婴儿或新生儿，家长应该特别防护保护孩子——因为家长没有症状的也有可能是带菌者。具体来说，家长应该主动戴口罩，自己咳嗽或打喷嚏时，要用纸巾将口鼻完全遮住，如果来不及用纸巾，应将手臂遮挡自己的口鼻，再彻底清洗手臂，并将用过的纸巾立刻扔进封闭式垃圾箱内，流动水洗手。

她还专门强调5个“不”：不亲吻孩子，不对孩子呼气、喘气，不和孩子入嘴同一食物，不和孩子共用餐具、饮具，不用嘴巴吹气的方式让食物变冷再喂食。

要不要有一定的户外活动

“许多家长出于谨慎可能会限制孩子出门，但事实上，这段时间孩子仍然需要进行适度的户外运动，加强锻炼，提高抵抗力。”邓莉说，只是要注意不去人流密集场所，避免与呼吸道感染患者密切接触。户外活动时要做好保暖，尽量在人员稀少的空旷场所活动。

她还提醒道，孩子在外出归来时，家长要严格督促小孩勤洗手，勤洗脸，不乱摸。

“病从口入，避免年幼小孩吃手，不要用手掏鼻孔，不要用手去揉眼睛。”邓莉说，家长要告诉儿童，不要碰触公共区域的物体表面，尤其是电梯按钮等频繁碰触的表面。做到饭前便后、接触不洁物后要及时洗手，并教会孩子七步洗手法。（邱晨辉）

(责编：李依环、熊旭)