线上新学期挑战高校传统教学

突如其来的新冠肺炎疫情打乱了所有人的生活。如今，不少高校都将2月17日定为“网上开学”的日子，在即将到来的“线上新学期”中，不少高校及时调整了新学期的教学方案，以保证“延期不停教，延期不停学，延期不停研”。

对高校来说，无论是网络技术条件限制等硬件条件，还是在线课堂对于教学效果的影响等软件条件；无论是对新技术手段不甚熟悉的高校教师，还是对学习自控力有限的高校学生，这样的调整都是一次严峻的考验。

战“疫”中，高校教学计划紧急调整

“在调整教学安排上，我们最主要的想法就是如何能让学生恢复到一种学习的状态。”北京大学教务部部长傅绥燕在接受中青报·中青网记者采访时说。

2月5日，教育部印发《关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》指出，各高校应充分利用上线的慕课和省、校两级优质在线课程教学资源，在慕课平台和实验资源平台服务支持带动下，依托各级各类在线课程平台、校内网络学习空间等，积极开展线上授课和线上学习等在线教学活动，保证疫情防控期间教学进度和教学质量。

傅绥燕表示，目前，北京大学充分利用线上教学优势，要求教师开展线上教学，导师开展远程指导，学生灵活自主学习。做到“标准不降低、学习不停顿、研究不中断”。待疫情解除学生返校后，可迅速切换为正常教学科研方式，确保完成教学任务，提高教学效率，保证教学质量。

“我们将从2020年2月17日开始春季学期的教学工作。必修课老师应在2月17日前对前四周教学内容作出明确安排，并提前准备至少两周的网络教学材料。目前老师们都在紧张的准备中。”傅绥燕说。

在清华大学，2月6日，学校成立三个在线教学专家组和一个工作组，全面支持师生利用信息技术手段推进线上授课和线上学习。

据了解，清华大学要求所有春季学期理论课程按照原来的课程进度，于原定的2月17日开始进行教学。教学方式将利用信息技术手段开展线上授课和线上学习，在线课程的容量也与原来的课程容量一致。此外，学校将利用在线教育的优势，以对教师教学习惯影响较小、操作较为简易的雨课堂教学平台为主进行教学活动，疫情解除后即可切换进入正常教学。

在北京理工大学，为做好疫情期间教学工作，学校提出要着重把握“调”“错”“优”“精”4个方面。

北京理工大学教务部副部长张玮告诉中青报·中青网记者，学校在课程安排要统筹协调春季夏季学期，从少到多、循序渐进；教学安排要合理实施学生错峰到校、错峰上课，根据课程性质科学安排教学周期，利用好智联教室；课程内容要线上优选、优中选优；师资安排要坚持开设名师精课，实现优课精授。

“线上教学”，没那么简单

随着教学从线下转移到了线上，一些老师们发现，“网络学困”（有网友将网络教学中不听话的学生称为“网课学困生”——记者注）成了在线教学的难点。

“我最近要学的东西太多了！”北京市某知名高校的一位教授告诉中青报·中青网记者。自从学校要求线上教学以后，他和同事们这段时间一直忙于学习各种直播和教学软件。他表示，“这几天自己和同事已经陆续开始尝试一些直播课，直播时明显感觉到很多学生都不在状态，还有的学生在那边放音乐、玩游戏。传统课堂都很难留住学生们的注意力，更别说这种毫无约束力的直播课了。”

对于直播课的问题，在2月12日的国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，教育部高等教育司司长吴岩表示，“我们不提倡、不鼓励、不希望、不建议各高校在疫情期间要求每一位老师都要制作直播课。”

上海财经大学常务副校长徐飞在接受中青报·中青网记者采访时表示，疫情的“猝不及防”的确给线上教学带来了很多挑战。

“对于线上慕课、线上录播尤其是线上直播课来说，一方面，由于视频互动软件通常直接使用公共网络，对网络带宽要求很高。当同时发起使用人数过多时，会出现音视频卡顿、掉线、网络延迟、程序崩溃等现象；另一方面，参与者使用的终端包括手机、电脑、平板电脑等不同设备，种类千差万别，各门课的教学模式及场景复杂性和差异度也很高，如果要获得良好的应用体验，需要对有关软件进行针对性的适配和优化，显然当下很难马上做到。”徐飞说。

谈到学校对于调整教学安排的考虑，傅绥燕表示，“首先，不是每一个同学都有条件、有能力完全在线学习。另外，老师们以前都是在课堂教学，网上教学的经验还是不足。此外，北大的学科范围覆盖很广，文理、社科、工学、医学全部都有，课程的类型很多，课程的特点也不同，所以我们决定运用多种教学方式，这可以分散网络压力造成的风险。”

傅绥燕介绍，如今北大开设了直播授课、录播授课、慕课授课、研讨授课、教室授课5种模式。本科选修课和研究生课程还可选择视频会议、电子邮件、微信群等多种灵活的方式，

对于理工科高校来说，师生的教学和科研对学校实验室及相关设备器材的依赖度很高。这也给高校带来了新的挑战。

张玮表示，如今北京理工大学探索创新“分类+分阶段”的实验教学方法，有序组织师生开展实验教学。

“具体来说，计算机、仿真等能在线上开展的，鼓励教师线上指导；确需线下进行的实验教学内容，分阶段进行，先由老师进行线上理论讲授，学生返校后再进行线下实验操作。同时，发挥学校虚拟仿真实验教学平台优势，挖掘虚拟仿真实验教学资源，为学生提供更多的线上资源。”张玮说。

大学生应抓住“充电黄金期”

在这样一个突如其来的“长假”中，大学生应当如何调整自己的生活和学习状态，以适应“线上新学期”呢？对此，不少高校教师建议，大学生应增强自我约束力，适时调整心态，养成良好的学习生活习惯，将“长假”转化为提升自我的机遇。

傅绥燕表示，“假期里，大学生难免会懒散一些，加上疫情的影响，学生情绪往往不太稳定。我认为最重要的是即使在家也要保持和在学校一样的良好生活习惯。”

在即将到来的“线上新学期”，傅绥燕建议，大学生们能够积极主动学习，把困难转化成转变学习习惯和学习方法的契机，对自己提出高要求，通过主动阅读和学习，一方面要完成学校的学习任务，另一方面要多读书，开阔思路，调整心态。

徐飞也强调了读书的重要性。他表示，学校精选出100本经典书目，形成《上海财经大学2020年度通识经典阅读推荐书目》，并于2020年1月1日发布。

徐飞指出，“利用疫情这个特殊的窗口期，大力开展读书特别是经典阅读，正当其时。学校明确要求学生寒假中在灵活自主学习的基础上，基于（但不囿于）学校推荐的书目，居家静心潜心阅读经典，‘悦’读战‘疫’。与其宅家沉溺于刷手机、打网游甚或发呆无聊，不妨寻求更健康有益、积极有为的生活学习方式。”

北京师范大学教育学部教授檀传宝在接受中青报·中青网记者采访时表示，疫情期间，大学生可以完成三种“学习”。

“一是专业学习，同学们可以利用这段时间进行理论补充、专业积累；二是拓展学习，例如看书、看电影、学习自己感兴趣的网络课程等，拓展自己的眼界；三是接受公民教育，通过这次疫情经历，提高自己的社会责任感、批判性思维等公民素养。”檀传宝说。

(责编：李依环、熊旭)