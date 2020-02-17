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浙江绍兴为即将升学的学生提供多种线上帮助

2020年02月17日08:28  来源：人民网-人民日报
 
原标题：特殊课堂 特殊收获（解码·假期怎么过）

图为高三学生何之卓在线上课堂复习。（资料图片）

假期延期，如何安排？不同学段的孩子有不同的需求和规划。浙江绍兴为即将升学的孩子开设在线课堂，学科老师及时答疑解惑，还有疫情防控知识普及、体育锻炼等内容，引导孩子健康成长。

这个延长的假期本身就是特殊的课堂，孩子居家学习更主动，老师辅导帮助更贴心，亲子互动交流也更多了。

抗击疫情期间，各地学校延迟开学，“宅家”如何学习，又该如何丰富假期生活？不同年龄段的孩子有不同的规划和安排，而对即将升学的孩子来说，大多数时间都在忙着复习功课。

“在开学延期的这段时间，为了不耽误毕业生的复习进度，我们为初三和高三年级开设了在线指导。”浙江省绍兴市教育教学研究院院长赵新鸿说。

线上，老师及时答疑解惑，还有体育锻炼、疫情防控知识等内容；线下，动员家长培养孩子的兴趣爱好、合理安排作息。绍兴各地学校利用“互联网+教育”，新鲜之余更有收获。

学习兴趣两促进

在绍兴市上虞区，实初教育集团实验中学的初三学生黄静怡，正在家里认真地做笔记。电脑屏幕中，英语老师在为同学们解答问题。

寒假期间，学校优先为初三学生开设线上课堂，通过上虞区统一安排的在线教学平台，自主学习与在线答疑同步进行。虽然上课的方式变了，但黄静怡还是听得特别投入。头一回体验线上课堂，她说这种形式挺新鲜，也是个考验：“在家复习非常考验我的自控力，好在老师讲解得很细致，我基本都能掌握。”

黄静怡在班上成绩中等。一开始，知道延期开学的消息，母亲孙银燕很担心会影响孩子的复习进度，“现在竞争激烈，推迟开学无形中增加了压力。”不过，最近女儿的学习效果让她安心不少。

孙银燕说，这段时间，她还成了黄静怡的专属摄像师，“班主任特意嘱咐家长，假期里也要注重培养孩子的综合素质。”女儿从小学习舞蹈，复习功课之余，她鼓励孩子坚持练习基本功，再用手机将舞蹈动作拍下来，通过微信传给舞蹈老师，请他们指导。

“每天有学有练，孩子兴致很高，陪她练习也增加了我们母女间的交流。”孙银燕表示，特殊时期，她很赞同学校的这种安排，“不仅没耽误复习，还丰富了孩子的课余生活。开学以后，我们也要在文化课和兴趣爱好之间找好平衡。”

特殊假期动力不减

何之卓今年高三了，之前模拟考试的英语成绩不太理想，寒假里报名的补习班也停了课，现在的复习压力特别大，“自己复习的过程中还是有好多疑惑，要是能有老师帮助解答该多好。”没想到，短短几天，学校的线上课堂就上线了。她所在的绍兴市越州中学组织了一批骨干教师，面向所有高三学生在线分时段答疑。

虽然仍是假期，但何之卓每天都过得充实又规律：早上7点准时早读，然后登录线上课堂，听听老师的讲解，晚上再消化整理知识点。

“宅家”复习效果不错，但何之卓也遇到了难题：“跟语文、英语等科目相比，数学的复习效果没那么理想，有些解题步骤还没听懂就结束了。还有许多同学一起在听，不好随意打断老师，只能课后反复回看。”

这个问题并不是个例。了解情况之后，数学老师告诉学生们，在自主学习和线上课堂中遇到的所有问题，都可以随时在微信群里告知，请老师重新解答、个别辅导。“几天下来，我也慢慢进入了状态。把握好节奏，在老师的指导下认真备战高考。”言语间，何之卓显得信心十足。

相比之下，何之卓的母亲祝雪琴反倒有些焦虑。她告诉记者，作为高三学生的家长本身就紧张，眼下又遇上特殊情况。“除了保证孩子的饮食起居，只能‘干着急’。”线上答疑的开设挺及时，特殊假期的特殊课堂似乎还有特殊效果，“没想到孩子非常自觉和主动，我想，他们看到非常时期老师的陪伴与付出，一定有很深的触动，更会将之化为一种动力吧。”

课程丰富亮点多

虽然并不要求每位老师都在线上开讲，但有些课程还是需要老师通过网络对学生进行辅导。

“线上课堂是利用信息化手段实施教学的探索与应用，特殊时期，我们要忙而不乱，紧而有序，学而保质。”越州中学校长陈柏良说。

头一回体验“网络主播”，学校的语文主讲老师叶伟厅就颇有压力，“目前线上教学的内容还是以答疑解惑为主，师生之间互动较少，对学生的约束力也弱一些，所以学校要求我们做好课后帮助、个别辅导等工作。”她自己也总结出了一些经验：“线上教学，讲解要有更流畅的语言，复习要有更明确的重点，也要更细致地预设各种可能会出现的情况。”

尝试线上教学的还有体育锻炼的内容。为了把“体育课”搬到线上，主讲老师阮鸽飞可没少下功夫。“第一堂课我精心准备了课件，但隔着屏幕，学生没有参与感，整节课的效果特别不理想。”

“必须师生有互动，真正动起来才叫体育课嘛。” 阮鸽飞说。他征集了孩子们的建议，大受启发，创新了内容设计。阮鸽飞让学生们借助家中现有的米袋、哑铃等“健身器材”，通过在线演示和指导，引导大家进行锻炼，还增设了亲子互动环节，让宅在家里的家庭成员都参与进来。

课程接地气，全家总动员，没想到这样的一堂体育课，在学生中广受好评。“高三学生学习压力大，利用‘线上体育课’活动活动筋骨，不仅能缓解备考压力，还能强身健体。”阮鸽飞笑着说，“现在大家都期待着下一堂体育课呢。”

赵新鸿表示，在线教育也要秉承五育并举全面发展。既要重视答疑辅导，也要因地制宜、创造条件，从各方面帮助学生成长进步，“特殊时期，教师更要为学生普及疫情防控知识，关心学生的心理健康，希望线上课堂能与学生共克时艰。” 

本报记者 窦瀚洋

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 13 版）

(责编：李依环、熊旭)
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