经历了这个特殊假期的孩子们：懂得担当 收获成长

原标题：经历这个格外不同的假期的孩子们 懂得担当 收获成长

“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。对不起，昨天妈妈骗了你们，妈妈还是去武汉了。妈妈是医生，在疾病到来时一定要站到最前面，望能理解……”落款是“爱你们的妈妈”。

2月7日清早，当四川大学华西医院风湿免疫科主治医师刘艺的两个儿子醒来时，妈妈早已离家，只有一封信，留下熟悉的字迹。

新冠肺炎疫情当前，万众一心，众志成城。这个假期也变得特殊而厚重，奉献与牺牲，坚守与执着，生命与健康，责任与担当，科学与真知……千千万万个孩子，响应号召，足不出户，却接受着或将影响一生的教育；千千万万位老师，叮咛嘱咐，责任到人，架起一道护卫学生身心健康的“城墙”。

师生们都说，多少年后，再回望这个2020年初的寒假，一定会发现，我们上了一堂特殊的课程。小小的肩膀，自此懂得了担当、收获了成长。

“希望长大后，你们就是他们”

除夕前夜，武汉。

“脑海中立刻出现一个身影，一位身着防护服，却佝偻着腰的老人，那是我的外公啊……”当得知年迈的外公上了前线，16岁的高中生陈琪方一下子红了眼圈。

“不要担心我！我是一名工作了50多年的内科医生，心中有数，放心放心！”73岁的外公回复。同是医生的妈妈也在前线，外公嘱咐妈妈：“你今天24小时班，不能有丝毫大意！”

陈琪方睡不着，这个不能团圆的春节，外公和妈妈教会她的，是党员就要义无反顾，是医生就要冲上前线……她动笔写下一封信，给并不认识的患者：“哥们，挺住，我把我的外公还有妈妈都借给你了！”

一夜之间，陈琪方长大了。而在全国各地，还有很多这样的孩子。他们中的一部分，父母就在疫情一线奋战；他们中的一部分，父母坚守各自岗位，确保城市正常运行；他们中的更大部分，响应号召，守在家中，为这场疫情的尽快取胜做着平凡而又不平凡的贡献。

在这个假期当中，有无数封感人至深的信件，对于孩子来说，这是最好的教育文本：

“亲爱的孩子，你们好吗？很多东西，无法通过教科书教给你们。这次疫情给我们上了一堂大课，除了可敬的‘逆行者’，还有更多默默守护这座城市的普通人，希望长大后，你们就是他们。”——这封信，来自中关村第三小学校长刘可钦。

“在这场抵御疫情的战斗中，希望大家领悟：敬畏自然，尊重生命；科学防范，不信谣言；一方有难，八方支援；面对困境，积极乐观……”——这封信，来自安徽省合肥市万慈小学辅导员张思思。

“亲爱的同学们，乌云遮不住升起的太阳，疫情挡不住春天的来临。每一位同学都牵系一个家庭，每一个青年应担当一份使命，自觉做科学的传播者、谣言的粉碎者、健康的守护者、家庭的关爱者。”——这封信，来自教育部。

面对新冠肺炎疫情，我们能做什么？在这个格外“漫长”的寒假，孩子们需要“风声雨声读书声，声声入耳”，更需要“家事国事天下事，事事关心”。老师们说，孩子们上了一堂家国情怀课，相信这些故事、这些精神，一定会铭刻在孩子们心中。

“214个平安，一个都不能少”

2月3日晚7点30分，记者根据老师提供的口令，通过手机APP进入武汉市解放中学的在线主题班会，成了一名“旁听生”。

一会儿，武汉市解放中学教务主任、班主任王大军出现在屏幕上。“今天，我想跟你们说说钟南山。钟南山院士已84岁高龄，仍奋战防疫一线，我们还有什么理由不坚强、不勇敢呢……”

王大军和妻子程欢，都是语文老师。一位教初一，一位教高三。这段时间，放在学校的设备没法拿，两人只能轮流用家里仅有的一台电脑备课。孩子照顾不过来，早就送去给老人照看。

“我从教20年了，每年这个时候都安排家访，今年见不着孩子们，我就给他们打电话、发信息。”王大军哽咽了：“希望武汉尽快好起来！等孩子们将来长大成才了，回想起这特殊的假期，想起这么难都能坚持下来，一定会不惧怕任何困难！”

学生们身在何处、情况如何……这个寒假，全国各地的老师们牵肠挂肚。1月21日以来，全国各地教育系统相继实行疫情日报和零报告制度，全面了解师生假期外出情况，及时掌握动向，做到精准摸排，准确及时上报信息。

在位于武汉的中南财经政法大学，工商管理学院辅导员何强早已习惯每天让所有学生报平安，“每天几百个消息，手机电用得特别快，但我心里踏实。214个平安，一个都不能少！”

除夕夜，远在甘肃的一个小山村，北京化工大学数理学院辅导员惠永强手捧电脑，从村头跑到村尾，努力寻找网络信号，直到深夜，在与第209名学生确认情况后，他才长舒了一口气。这个除夕，没看到春晚，没吃上饺子，但他觉得踏实！

接到精准摸排全部学生的任务时，燕山大学辅导员张颖正带着15名学生远在新西兰学习。“我还有314个娃在国内！”张颖赶紧跟国内联系，一直忙到凌晨四五点钟。“老师，你害怕吗？”回程航班连续被取消，身边的学生担心地问，“不怕，老师一定带你们回家！”

“让家长没有后顾之忧”

疫情当前，要做好居家隔离。各地教育部门纷纷决定2020年春季学期延期开学。

“坚决把师生生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情在大中小学、幼儿园和校外培训机构的传播。”北京市教工委副书记、北京市教委副主任李奕介绍，北京市教委将集中录制一批优质基础教育课程资源，通过网络和有线电视节目等方式播放，各校要指导学生安排好在家的学习和生活。

延期开学，最着急的是初三、高三学生。“我们现在要做的，是把对毕业年级的影响降到最低。同时努力提高效率、转换方式，让教育教学更有针对性。”李奕介绍，北京正在研究“不见面”的模拟考试，让学生在家里答卷，再把卷子返回给老师判卷。“在线的‘停课不停学’，并不是让孩子整天对着电脑电视，而是更加提倡教师线上有针对性的指导，以及学生线下自主学习、探究阅读能力的提升。”李奕特别强调，从教育角度，面对突如其来的疫情，感受民族精神、锻炼自学能力、培育亲子感情等都是教育的情怀和温度。

2月10日起，全国多地陆续开展“空中课堂”“网上课堂”，让广大师生在这个特殊时期相聚在“特殊课堂”。统筹整合丰富多样、可供选择、覆盖各地的优质网上教学资源，广大一线教师一边承担抗疫任务，一边筹备开课。

江苏省南京市教育局推出“名师空中课堂·金陵微校”，保障全市中小学、幼儿园学生“在线成长”。其中，100多位名特优教师录制教学视频，384位有市学科带头人及以上称号的教师制定了答疑值班表，1000多节涵盖科技、人文、艺术等多领域的“微课程”丰富多彩；江西省“空中课堂”为学生安排了音乐、美术艺术欣赏和红色文化教育，以及防疫知识、卫生知识、心理健康等健康教育；山东省济南市中小学“空中课堂”以济南市教育资源公共服务平台、济南市基础教育资源数字公共服务平台为主载体，通过多种渠道，向中小学生开放数字教育资源；福建省福州市鼓楼区教育局将优质教育资源输送至陕西延安、甘肃岷县、宁德下党等地的对口帮扶校……

“我们要特别关爱父母在疫情防控一线家庭的孩子，以及独自在家、被隔离的孩子，请老师要通过电话、微信等方式，及时与学生沟通交流，让家长没有后顾之忧。”南京市教育局负责人介绍。

（本报记者 张烁）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 17 版）

(责编：李依环、熊旭)