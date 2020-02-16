陕西：延迟开学期间不得要求学生上网“打卡”

原标题：陕西明确延迟开学期间不得强行要求学生上网“打卡”

2月15日，记者从陕西省教育厅获悉，陕西发布通知明确，2020年春季学期延迟开学期间，不得强行要求学生上网“打卡”、幼儿园严禁网上教学。

关于中小学网上教学，通知指出，各地各校要依据不同年龄段学生的特点，指导学生合理确定网上学习时间。不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频等，防止增加学生不必要的负担。原则上，在线学习单元时长小学、中学分别不超过20分钟、30分钟，每天在线学习总时长小学、中学分别不超过120分钟、180分钟。学习单元之间至少休息10分钟，休息时可以远眺、做眼保健操、室内运动、家务劳动等。

幼儿园严禁开展网上教学活动，已经开展的要立即停止。小学低年级（一、二年级）上网学习不作统一硬性要求，由家长和学生自愿选择。初三、高三毕业年级要充分利用已有网络学习资源，做好复习备考。同时，不得强行要求所有教师进行录播或直播。要合理布置作业，不得对教师批改作业进行硬性要求，避免增加教师负担。

此外，通知还明确，要防止以居家学习完全代替学校课堂教学，正式开学恢复课堂教学后，各地各校要认真对学生居家学习情况进行摸底，有针对性地制订教学计划。对已经居家在网上学习过的课程，有重点地对已学内容进行讲解和复习，加大对学习困难学生的帮扶力度，确保每名学生较好地掌握已学知识内容，然后再进行新的课程教学。对小学低年级没有参加网上课程学习的，要从头开始实施教学。

据悉，此前，陕西教育厅宣布全省各级各类学校3月2日前一律不开学，将视疫情随时研判，具体开学时间及时提早向社会公布。同时，各级各类学校和教育培训机构一律不自行开学，学生一律不自行返校，一律不开展线下教学活动和集体活动。（记者 李丽霞）

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