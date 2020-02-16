北京科技大学多措并举 为师生穿上心理“防护服”

人民网北京2月16日电（李依环 刘筝）“面对突如其来的疫情冲击，每个人都有可能会产生担忧、害怕、焦虑、恐慌等应激反应。每个人反应不尽相同，但是担忧的情绪非常普遍。这些应激反应是正常的......”这是北京科技大学心理素质教育中心在回答学生在线提问时，给出的放松小建议。疫情爆发后，该校及时开通了心理支持服务，应对师生可能出现的心理困扰。

据悉，心理支持服务面向所有北京科技大学的学生，中心六位专职教师全员上岗，从1月31日起，每天一位值班教师从早八点到晚十点在线解答疑惑。存在相关心理困惑的同学还可通过在线问卷的形式填写问题，后台值班的专业心理老师24小时内将提供专业的解答。

学校有关负责人介绍，中心还通过在线问卷、邮箱等方式搜集同学们对待困难的积极应对建议，得到了同学们的积极回应。同时，“北科心理”公众号选取同学们提出的典型问题，有针对性地进行专辑推文、转载科普文章、推出“伟伟道来”有声频道等，以更好宣传心理健康知识，供更多师生参考。

此外，为指导各行业人民群众更有效的自我防护，北京科技大学能源与环境工程学院环境暴露与健康研究中心、中国环境科学研究院环境基准与风险评估国家重点实验室共同编写的《新型冠状病毒肺炎暴露风险防范手册》日前正式出版上线。

《新型冠状病毒肺炎暴露风险防范手册》日前正式出版上线

据悉，《手册》针对高等院校学生和教职工、环保相关从业人员、特殊从业人员及普通大众人群的不同暴露风险等提出细致的防控指导意见。根据各类人群的行为模式、出行规律及环境暴露风险，进行了追踪式防疫。全书分为“普通大众人群”“环保相关从业人员”“高等院校学生和教职工”“特殊从业人员”4册，将为社会大众提供防疫指导。同时，《手册》还将通过电子版形式向社会免费公开。

(责编：李依环、熊旭)