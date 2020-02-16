原标题：用嘹亮的歌声祝福

尼日利亚加尔奇中学学生高喊：“中国加油！武汉加油！”（本报记者 姜宣摄）

近日，在尼日利亚首都阿布贾加尔奇中学，学生们铆足了劲儿，用嘹亮的歌声，唱出了对中国的支持。

尼日利亚首都区中等教育委员会邀请中国驻尼使馆外交人员来到加尔奇中学，因为这里的学生们希望用自己的方式为中国朋友们加油鼓劲。“尼中是朋友、兄弟。在尼日利亚因埃博拉疫情孤立无援的时候，是中国慷慨相助，帮助尼人民渡过难关。现在兄弟有难，我们也应该支持中国。”首都区中等教育局官员雅库布说，中国医疗技术发达，政府采取了高效有组织的抗疫行动，相信中国人民一定能够战胜疫情。

在学校操场边的“中国之角”，学生们挂起了中国结、红灯笼等，教室里布置着中国画和中国图书。“中国加油！武汉加油！”学生们用中文送出了他们的祝福作为开场。他们跳起热情的中国传统舞蹈，活泼的舞姿、火红的扇子，稚嫩又真诚，打动了现场观众。

“中国之角”是尼日利亚学生学习中国文化、全面了解中国的重要平台，已在当地13所中学“落地”。加尔奇中学是第一所开设“中国之角”的学校。“在尼日利亚的发展过程中，中国给了我们莫大支持，我们将永远与中国站在一起。”加尔奇中学副校长恩沃库查说，学生是祖国的未来，“中国之角”的学生将成为尼中友谊的传承者与发扬者。在这样特殊的时刻举办为中国加油的活动，孩子们会加深对中国的情感，继续让尼中友谊世代相传。

在记者的摄像机前，孩子们争先恐后地表达对中国的祝福。

“中国给过我们很多帮助。中国一定会尽快渡过难关！”学生古德尼斯说。

（本报阿布贾2月15日电）

(责编：李依环、熊旭)