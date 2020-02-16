人民网>>教育>>滚动新闻

用好疫情中的家庭教育契机

边玉芳

2020年02月16日08:52  来源：中国教育报
 
原标题：用好疫情中的家庭教育契机

　　全民抗疫，让今年的寒假变得特别长，家长开始抱怨孩子生活规律被打乱，起居无时；只吃不动，体质下降；无所事事，沉迷手机和电视……另一方面，疫情也给了我们平时求之不得的大块时间陪伴孩子，我们要化消极为积极，陪伴孩子度过一段有意义的亲子时光。

　　很多东西是无法通过教科书直接教给孩子的，这次灾难是最真实不过的社会情境，给孩子们提供了上一堂生活大课的契机。如何利用疫情让孩子在真实的情境中习得知识、能力和好品格，是每一个家长需要思考的问题。困境同时也是进行家庭教育的契机，家长可以利用这个机会，给孩子做好以下几种教育——

　　良好卫生、生活习惯的教育。饭前便后洗手，洗手要有正确的方法和步骤……可能家长在平时重复、唠叨了无数次都未必有效，但现在学校、社区、各种媒体都在反复强调良好生活习惯对防止疫情的重要性，家长要做的就是针对不同年龄阶段孩子的认知水平和知识接受能力，让孩子了解有关新型冠状病毒的相关知识，并以身作则，和孩子一次次地把这些习惯做到位：从公共场所回家以及饭前便后认真洗手，避免用手接触口鼻眼，打喷嚏或咳嗽时曲肘遮住口鼻，外出佩戴口罩等。等疫情结束，也许你会发现孩子已经有了良好的卫生、生活习惯了。

　　自主管理能力的教育。孩子的假期学习生活，需要合理的安排和科学的指导，让孩子学会管理好自己的时间和学习。如果任由孩子每天在床上躺着、沙发上坐着，不停地刷手机、看电视，不仅影响身体健康，也会让他们更加焦躁。

　　家长可以和孩子一起讨论制定一个居家学习生活的方案，把一日生活、学习安排具体化为一张作息时间表，清楚列出什么时候起床，什么时候学习做作业，什么时候锻炼身体，什么时候娱乐游戏，什么时候做家务。特别重要的是，这张作息时间表需要全家人共同遵守，全家人一起学习、一起锻炼、一起游戏，做家务时全家分工合作一起动手。

　　学会自主管理，是孩子一生受益的重要能力。家长可以借助各种网络课程资源或书本让孩子尝试自学，或许孩子会发现没有老师自己也能学会、学懂。家长可以向孩子提出要求，给予孩子及时的提醒和鼓励，陪伴孩子自我管理、自主学习。

　　感恩教育。在抗击“新冠肺炎”这场战役中，有无数人牺牲了自己的休息时间，放弃了与家人团聚的机会，冒着被感染的危险，坚守在各自的岗位上，默默守护着大家的安全。除了成千上万名紧急奔赴前线的医务人员，我们身边还有许多普普通通的守护者，警察、保安、清洁工、快递员……要让孩子知道，正是这些人在用平凡造就一个国家的伟大，用担当守护生活的安宁，由此让孩子对他人、对社会、对国家有感恩之心。

　　责任感教育。要让孩子了解，在这场没有硝烟的“战争”中，每个普通的公民应该做的，就是按要求在家做好隔离和防护、保护好自己，这不仅仅是对自己负责也是对家人和社会负责，是每个人对打胜这场战役的重要贡献。

　　家长可以用适合孩子年龄的方式讲讲为什么居家隔离、讲卫生、做好防护就是对这次战役的贡献，让孩子了解国家社会是一个整体，没有人能离开社会和国家独自生活，而每个人都要对自己、家人、社会和国家负责，以此培养孩子的责任感。

　　职业生涯教育。可以利用这个机会，通过与孩子一起查资料、讲故事等多种方式，让孩子了解不同行业在这场战役中的贡献，帮助孩子认识医疗、科研、社区、媒体等不同的职业对这次战胜疫情的不同作用。这样的实景生涯教育，不仅有助于帮助孩子探索未来的职业方向，树立人生目标，也有利于增强孩子的学习动机和学习兴趣，更让孩子认识到每个人在不同的岗位上共同努力，社会才能安定美好。

　　生态环境教育。很多病毒的传播，是人吃野生动物引起的，除了这次“新冠肺炎”，还有SARS、鼠疫、埃博拉……都是如此！许多人对野味异常热衷，以食用珍禽异兽为荣，这实际上是一种愚昧的表现，既带来生态平衡的破坏，又危及自身的健康。在这方面，人类有非常惨痛的教训。野生动物是生物链中重要的一环，并在生物多样性中扮演着不可或缺的角色。我们要以此为机，教育孩子友善地与野生动物相处，与大自然和谐相处，这不只是保护动物与大自然，更是保护人类自己。

　　信息筛选能力教育。目前各种各样真假难辨的信息每天都层出不穷，如果不加选择地盲目接受，很容易出现不知所措的慌乱情绪。我们需要培养孩子的信息筛选能力，年龄较小的孩子不要过多了解超出其认知和心理承受能力的信息，对年龄大一点的孩子，要教他们相信权威机构发布的信息，不能对所有信息全信，要学会判断。

　　在“停课不停学”的状态下，网上学习资源浩瀚难穷，需要指导孩子有目的地选择，减少学习的盲目性，增强系统性，这也是培养孩子信息筛选能力的过程。

　　生命教育。感染人数每天更新，牵动人心，正是培养孩子热爱生活、珍爱生命的情感和能力的教育契机。家长要告诉孩子生命的可贵与来之不易，还可以结合先进人物的事迹，引导孩子感悟个人的生命与人民、国家、人类紧密联系的崇高意义。

　　其实，疫情带给孩子的还有很多，理解责任与担当的意义，看到科技和大数据的力量，体会决策的关键与重要……生活就是最好的老师，只要家长足够有心，教育题材比比皆是。漫长的假期里，希望家长安定自己的情绪，静下心来陪伴孩子成长，期待收获更好的亲子关系，收获一个更懂事、更成熟、更有责任和担当的孩子。

　　（作者系北京师范大学教授，北京师范大学心理健康与教育研究所所长）

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved