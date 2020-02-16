原标题：用好疫情中的家庭教育契机

全民抗疫，让今年的寒假变得特别长，家长开始抱怨孩子生活规律被打乱，起居无时；只吃不动，体质下降；无所事事，沉迷手机和电视……另一方面，疫情也给了我们平时求之不得的大块时间陪伴孩子，我们要化消极为积极，陪伴孩子度过一段有意义的亲子时光。

很多东西是无法通过教科书直接教给孩子的，这次灾难是最真实不过的社会情境，给孩子们提供了上一堂生活大课的契机。如何利用疫情让孩子在真实的情境中习得知识、能力和好品格，是每一个家长需要思考的问题。困境同时也是进行家庭教育的契机，家长可以利用这个机会，给孩子做好以下几种教育——

良好卫生、生活习惯的教育。饭前便后洗手，洗手要有正确的方法和步骤……可能家长在平时重复、唠叨了无数次都未必有效，但现在学校、社区、各种媒体都在反复强调良好生活习惯对防止疫情的重要性，家长要做的就是针对不同年龄阶段孩子的认知水平和知识接受能力，让孩子了解有关新型冠状病毒的相关知识，并以身作则，和孩子一次次地把这些习惯做到位：从公共场所回家以及饭前便后认真洗手，避免用手接触口鼻眼，打喷嚏或咳嗽时曲肘遮住口鼻，外出佩戴口罩等。等疫情结束，也许你会发现孩子已经有了良好的卫生、生活习惯了。

自主管理能力的教育。孩子的假期学习生活，需要合理的安排和科学的指导，让孩子学会管理好自己的时间和学习。如果任由孩子每天在床上躺着、沙发上坐着，不停地刷手机、看电视，不仅影响身体健康，也会让他们更加焦躁。

家长可以和孩子一起讨论制定一个居家学习生活的方案，把一日生活、学习安排具体化为一张作息时间表，清楚列出什么时候起床，什么时候学习做作业，什么时候锻炼身体，什么时候娱乐游戏，什么时候做家务。特别重要的是，这张作息时间表需要全家人共同遵守，全家人一起学习、一起锻炼、一起游戏，做家务时全家分工合作一起动手。

学会自主管理，是孩子一生受益的重要能力。家长可以借助各种网络课程资源或书本让孩子尝试自学，或许孩子会发现没有老师自己也能学会、学懂。家长可以向孩子提出要求，给予孩子及时的提醒和鼓励，陪伴孩子自我管理、自主学习。

感恩教育。在抗击“新冠肺炎”这场战役中，有无数人牺牲了自己的休息时间，放弃了与家人团聚的机会，冒着被感染的危险，坚守在各自的岗位上，默默守护着大家的安全。除了成千上万名紧急奔赴前线的医务人员，我们身边还有许多普普通通的守护者，警察、保安、清洁工、快递员……要让孩子知道，正是这些人在用平凡造就一个国家的伟大，用担当守护生活的安宁，由此让孩子对他人、对社会、对国家有感恩之心。

责任感教育。要让孩子了解，在这场没有硝烟的“战争”中，每个普通的公民应该做的，就是按要求在家做好隔离和防护、保护好自己，这不仅仅是对自己负责也是对家人和社会负责，是每个人对打胜这场战役的重要贡献。

家长可以用适合孩子年龄的方式讲讲为什么居家隔离、讲卫生、做好防护就是对这次战役的贡献，让孩子了解国家社会是一个整体，没有人能离开社会和国家独自生活，而每个人都要对自己、家人、社会和国家负责，以此培养孩子的责任感。

职业生涯教育。可以利用这个机会，通过与孩子一起查资料、讲故事等多种方式，让孩子了解不同行业在这场战役中的贡献，帮助孩子认识医疗、科研、社区、媒体等不同的职业对这次战胜疫情的不同作用。这样的实景生涯教育，不仅有助于帮助孩子探索未来的职业方向，树立人生目标，也有利于增强孩子的学习动机和学习兴趣，更让孩子认识到每个人在不同的岗位上共同努力，社会才能安定美好。

生态环境教育。很多病毒的传播，是人吃野生动物引起的，除了这次“新冠肺炎”，还有SARS、鼠疫、埃博拉……都是如此！许多人对野味异常热衷，以食用珍禽异兽为荣，这实际上是一种愚昧的表现，既带来生态平衡的破坏，又危及自身的健康。在这方面，人类有非常惨痛的教训。野生动物是生物链中重要的一环，并在生物多样性中扮演着不可或缺的角色。我们要以此为机，教育孩子友善地与野生动物相处，与大自然和谐相处，这不只是保护动物与大自然，更是保护人类自己。

信息筛选能力教育。目前各种各样真假难辨的信息每天都层出不穷，如果不加选择地盲目接受，很容易出现不知所措的慌乱情绪。我们需要培养孩子的信息筛选能力，年龄较小的孩子不要过多了解超出其认知和心理承受能力的信息，对年龄大一点的孩子，要教他们相信权威机构发布的信息，不能对所有信息全信，要学会判断。

在“停课不停学”的状态下，网上学习资源浩瀚难穷，需要指导孩子有目的地选择，减少学习的盲目性，增强系统性，这也是培养孩子信息筛选能力的过程。

生命教育。感染人数每天更新，牵动人心，正是培养孩子热爱生活、珍爱生命的情感和能力的教育契机。家长要告诉孩子生命的可贵与来之不易，还可以结合先进人物的事迹，引导孩子感悟个人的生命与人民、国家、人类紧密联系的崇高意义。

其实，疫情带给孩子的还有很多，理解责任与担当的意义，看到科技和大数据的力量，体会决策的关键与重要……生活就是最好的老师，只要家长足够有心，教育题材比比皆是。漫长的假期里，希望家长安定自己的情绪，静下心来陪伴孩子成长，期待收获更好的亲子关系，收获一个更懂事、更成熟、更有责任和担当的孩子。

（作者系北京师范大学教授，北京师范大学心理健康与教育研究所所长）

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