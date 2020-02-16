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没有硝烟的战疫见证大学之用

李虹

2020年02月16日08:51  来源：中国教育报
 
原标题：没有硝烟的战疫见证大学之用

　　大学，是无数青少年从幼童时期就开始憧憬实现个人美好生活的所在；也是现实中大学生形成人生目标的关键时空点。今天的大学早已不是诗意栖居的象牙塔，面对新型冠状病毒持续肆虐蔓延的疫情，大学当然不能置身事外；实际上，对于政府、社会、家长、学生而言，这场没有硝烟的战疫也是他们见证大学之用的非常时机。那么，面对这场特殊的战疫，大学何为？这是值得我们深入思考和切实执行的命题。

　　大学组织：提升发展战略

　　一方面，每一次应对重大危机，都应成为检验高等教育管理的重要契机。此次突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，在议大事、作决策、用干部和监督管理等各个方面考验着党的领导。对大学组织而言，能否稳步、有序、有效推进战胜疫情的各项工作是对大学管理最好的历练。教育部部长陈宝生在教育系统疫情防控视频会上强调，战时状态要有非常举措，要把问题想得更严重一些，应对措施更坚决一些。大学在面对公共危机时，迅速做出反应，快速制定应急预案，非常时期坚持对教学、科研、社会服务和文化传承等职责的履行，都是前所未有的考验。这场突如其来的战疫，正在对大学当前的治理体系、内部管理体系进行一次最好的历练、检验和评估。

　　另一方面，高校应当在这次突发事件中提高自身的治理体系。战疫状态采取非常举措，调动全校师生顾全大局、服从安排，防止疫情向校园蔓延，确保师生的生命安全，同时维持教学科研工作的正常运行。在这个过程中，会暴露出一些管理问题、体制问题，因此可以作为发展“战略”的“备忘录”。大学可以通过此次战疫，反省在人才培养、资源配置、部门协同等领域的不足，进一步激发高校内部管理的活力、效率、内生动力和发展潜力，更好地实现高校内涵式发展，把中国特色现代大学制度优势转化为治理效能优势，形成高水平的管理体系。

　　大学教师：推进思政契机

　　一方面，每一次重大危机，都应成为履行大学职责的重要契机。大学教师应当用好疫情这本鲜活的教材，将疫情“危机”转化为开展课程思政的“契机”。要快速将此次疫情危机转化为一种特殊的教育环境和一堂特殊的“思政课程”素材；将当前的“典型案例”作为课程思政的“教材”，让学生学好这门功课；将大学生们目睹的这次重大社会生活事件，通过有针对性的课程设计，把大学生的感性认识转换为一种有深度思考的素养；以疫情为契机，以网络为手段，引导大学生，以积极的、正常的状态去面对当前的社会环境，深入推进立德树人。

　　另一方面，依托此次疫情，高校教师可以更好地开展专业教育和通识教育。此次疫情涉及到多学科的专业知识。大学教师可以教会大学生了解冠状病毒病理和防护，疫情下的心理知识，冠状病毒疫情相关的社会学、管理学、政治学、经济学等专业知识等；可以以本次疫情作为典型案例，讨论政府决策理论和面对突发事件的公共治理理论；可以引导和培养大学生聚焦重大科学研究，跨学科合作的意识，推动学科和专业发展；可以据此思考和改进相关的专业的教学内容和方法；还可以基于本次疫情更好地做好通识教育，如此次疫情中所需的责任意识和正确的价值观，个人的危机应对能力，区分焦点事件相关的事实与观点，甄别科学结论与谣言的方法，这些通识教育的内容或目标，都可以借着此次疫情更好地开展和实现。

　　大学学生：把握成长良机

　　“百炼成钢”，只有经过风雨洗礼和挫折的淬炼，青年学生才能在日后的社会和职业生涯中具备强大的应变能力。这次意想不到的疫情对大学生而言，不失为一个实现成长跨越的良机。

　　一是澄明心智。在此次危机事件中，面对铺天盖地的信息轰炸，大学生会接触到大量信息，有陈述事实的报道，有抨击诋毁的言论，有传递焦虑的抱怨，也有混淆视听的谣言。这需要大学生具有科学、理智、专业的态度，有正视事实、处理信息、理性分析的意识、思维与方法。

　　二是敬畏生命。当前的疫情中，那些原本健康的生命在短暂的时间里因病而逝所带来的集体无奈，可能冲击大学生的心灵。大学生们要把这些鲜活的事例连同之前的关于生命的外在认识框架，内化为灵魂深处的思考和认识，从而珍惜生命、敬畏生命，并确立自己的人生目标和意义。

　　三是家国情怀。此次战疫中，大学生们目睹、体悟、并正在经历着来自国家、政府、社会各行各业、甚至最基层、普通民众所展示出来的不懈努力，各种鲜活的事例使得大学生们对“有国才有家”这个宏大的概念有了更切实的触摸和感知，对“有国才有家”的深刻内涵有了更深层的了解。

　　四是责任担当。亲历此次疫情，见证着疫情面前每一类人的职业操守、敬业态度和责任担当，大学生们需要对自己提问，作为社会的一分子，当危险来临，我们能做什么？这是大学生的“必修课”。“天下兴亡，匹夫有责”，每一名大学生都要肩负起时代赋予的使命与责任，与祖国同命运，与人民共患难。

　　（作者系北京科技大学副研究员）

(责编：李依环、熊旭)
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