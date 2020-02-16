华中师大：守好“责任田” 护好“一校人”

岁末年初，新关肺炎疫情突然袭来，一场没有硝烟的战斗在武汉打响。面对疫情，华中师范大学党委行政快速响应、科学研判、果断决策，将迎战疫情作为提升治理能力大考，坚决把党中央各项决策部署落到实处，把师生生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓，最大限度阻断疫情传播扩散渠道，全力打造平安健康校园，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。

打造疫情防控的坚强堡垒

得知疫情形势逐渐严峻，校党委书记赵凌云返乡第二天就“逆行”返汉，回校当晚就投身疫情防控工作一线，深入后勤、保卫等部门靠前指挥。在武汉“封城”前夕，校长郝芳华同样义无反顾地退掉机票，实地走访所有一线单位，了解现实需求以便提前做好准备，确保抗疫物资供应充足。

1月21日，华中师范大学党委决定由党委书记赵凌云和校长郝芳华挂帅，成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部。学校党委多次召开党委常委会和专题会议，从把好入门关、紧盯到人、设置独立隔离区等9项工作着手，成立9个工作小组分类分层落实落细具体任务。

“逢人必检，人车同检，测量体温，核验相关证件，校外人员及车辆谢绝入校，暂停快递、外卖送餐入校……”这些举措尽最大可能杜绝输入性病源，为师生员工的健康平安保驾护航。

校医院早在1月3日就进入不明原因肺炎疫情防控战时状态，紧急采购储备了口罩、84消毒液、抗菌洗手液、体温计等一大批应急防控物资，承担了数千在校师生的门诊医疗服务、数万辖区居民的分诊任务和相关医疗救护、疫点消毒、医疗物资供应等工作。

在各院系部门的联防联控下，学校打造出维护师生生命安全和身体健康的坚强堡垒，确保“清零行动”完全到位。后勤保障部釆取定点定时杀毒、废弃物集中回收处理等举措，阻断各种传染源；汽车运输服务中心成立疫情防控应急分队，全天候不间断为战“疫”护航，；保卫部（处）设立管理疫情防控值班室和应急处突小分队，24小时进行巡逻巡控和秩序管控，为师生解决送医、取药等困难……

筑牢临危不惧的心理防线

一封封写给全体师生和党员干部的信件，为了引导大家理性对待疫情，避免让恐慌成为疫情蔓延的助燃剂。

在 “心理战线”上，华中师范大学还通过编写疫情防控知识手册、上线疫情防控专题网、开通疫情防控心理援助平台等多种方式，帮助师生共同筑牢临危不惧的心理防线，坚定打赢疫情防控阻击战的信心和决心。

因疫情影响，很多师生对未来的安排规划焦虑不已。学校通过各类新媒体平台，每日发布权威通告和工作动态，加大相关政策举措解读，以信息发布的及时和准确换取师生家长的安心和放心。

为了保证疫情期间停课不停学，学校还举办“在线直播课堂教学能力提升”培训，帮助教师快速提升在线课堂教学能力，有效完成在线教学任务。

1月31日，疫情防控心理援助平台开通咨询师以心理学院师生为主，截至目前共计服务1700余人次。同时，心理学院佐斌教授在各大媒体发布“保持健康心态的十条建议”；坐拥40万粉丝的心理学院田媛副教授主讲公益直播课《疫情心理调适》；心理学院收集了约2400份关于公众行为与态度的调查简报，为学校疫情防控提供针对性的意见和建议。

汇聚全员战疫的强大力量

1月25日，在教育学院分党委的策划指导下，研究生辅导员许家瑞发出“倡议英雄帖”，号召党员结合专业特点，辅导奋战在抗疫一线的工作者特别是医护工作者子女学习。

很快就吸引了来自物理科学与技术学院、化学学院、数学与统计学院、体育学院、外国语学院、城市与环境学院等7个院系的研究生党员加入。

目前，爱心助学团已对来自武汉、黄冈、孝感、荆州、仙桃、宜昌、随州、襄阳、信阳、阜阳、怀化等地数百名医护工作者子女开启线上“一对一”爱心公益教学，辅导内容包括防疫防控知识、寒假作业、学科课程、心理疏导等。

校党委立足学校人文社科优势，组织专家学者积极主动承担社会责任，上报各类政策建议、理论研究45篇，为党委和政府献计献策；

负责丰颐隔离点、桂苑宾馆隔离点的医疗保障工作，为一批批集中隔离人员提供电话问诊、指导用药、核酸检测、体温监测、转诊联络等医疗服务，与病魔较量，为生命接力；

联合微医互联网总医院，第一时间提供免费在线问诊和心理咨询等服务，以及实时更新的疫情动态信息，让教职员工和学生以及家属群体不出门就能享受免费就医指导服务；

汇聚校友力量，设立“华中师范大学防控重大疫病基金”项目，筹集款项物资用于支援武汉市一线医院和校内及所在辖区的疫情防控工作；

号召美术学院学子以笔为“刀”，向防疫一线工作者致敬，将笔下的画和赤诚的爱传递给“逆行者”们......

面对来势汹汹的疫情，一个个防控措施逐步落实到位，一个个平凡的人化身战士，桂子山正撑起一把维护安全的“保护伞”。在这个没有硝烟的战场上，每一名师生的心中都有了清晰的目标——坚决打赢疫情防控阻击战，打赢校园防控保卫战！（华中师范大学 梁伟）

(责编：李依环、熊旭)