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武汉90万中小学生开学季，打造空中课堂在家上课

2020年02月16日16:12  来源：新京报
 
原标题：武汉90万中小学生开学季，打造空中课堂

　　“空中课堂”开课的第一周，武汉枫叶国际学校小学三年级学生武睿丽，每天早上7点半起床，8点早自习，9点正式上课，边听直播课边做笔记，每节课半个小时，中间穿插体育课或休息，直到中午12点。

　　受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，2月10日起，武汉市有90万个像武睿丽一样的中小学生开始在家上课，通过武汉教育云“空中课堂”平台学习新学期课程。

　　“上午上四节直播课，下午老师在班级群做答疑，刚开始第一天还有不习惯的情况，后来大家慢慢习惯了，上课就顺利了。全校一共有1500多个人上课。学生和家长的反馈也都很好。”华中科技大学同济医学院附属中学李涛介绍“空中课堂”的使用体验时表示。

　　“空中课堂”实现了把教室搬到网上，帮助学生们按计划完成新学期课程，将疫情对课业的影响降到最低，同时帮助老师们解锁了线上教学新技能，掌握了提升课堂实效和巩固练习的新方法。为了保障“空中课堂”直播体验高清、流畅、不卡顿，清北网校等互联网产品，深入参与直播方案的筛选、调试和设计，全程为武汉教育云“空中课堂”平台提供稳定的直播技术服务。

　　除了助力武汉90万中小学生登录“空中课堂”，清北网校还曾获得湖北省电教馆、陕西省教育厅、四川省教育厅、海口市教育局等推荐，列入免费教学服务平台名单。四地中小学可以通过教育厅官方网站或官方新媒体获得入口，加入清北网校教育平台直播授课。清北网校将会为合作学校提供入门手册、线上培训等服务，方便各校顺利完成线上开课。

　　编辑 李薇佳 校对 李项玲

(责编：冯粒、曹昆)
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