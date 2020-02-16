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北京四中网校免费提供中高考复习课 

2020年02月16日16:06  来源：光明网
 

　　受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地大中小学校开学延期，为了满足学生和家长“停课不停学”的需求，近日，北京四中网校免费提供中高考复习名师课程。

　　北京四中网校成立于2001年，是中国最早的远程基础教育服务机构和在线学习社区，致力于将北京四中与全国各地名师提供的优质教学资源向全国传播，帮助全国中小学生通过名师在线直播、高清课程等方式，高效完成自主学习和优质精品课程的学习。

　　用户打开今日头条、西瓜视频App，选择顶部导航栏“在家上课”频道，或在抖音App里搜索“在家上课”，即可看到“名校”板块，选择北京四中网校后，即可选择课程进行学习。

　　北京四中网校课堂头条号主页显示，其为初高中学生免费提供的名师课程，覆盖语文、数学、英语、物理、化学、历史、政治、生物、地理等多门学科，包括中考全科总复习和高考全科总复习课程，共计144个合辑超过1600个短视频，帮助学生在学习、巩固学科知识的同时，突出对考点分析精讲，提升学生的思辨思维与解题思维，是学生自主高效复习的得力助手。

　　北京四中网校领导表示，疫情防控工作，牵动着所有人的心。发挥自身能量，帮助广大学生“停课不停学”的愿望，是每一位教育从业者的责任。为此，北京四中网校充分发挥近20年在线教育教学经验与积累的名师课程资源，与今日头条、抖音、西瓜视频携手，全力以赴，帮助全国广大初高中学生实现疫情期间“在家上课”，实现高效学习。　[ 责编：冯浩]

(责编：冯粒、曹昆)
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