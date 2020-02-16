中国石油大学（华东）：让党旗在战“疫”一线飘扬

中国石油大学（华东）2019级英语专业学生徐艺甜在家乡参加志愿服务，为来往车辆做登记（学校供图）

人民网北京2月16日电 “我是一名大学生、更是一名党员。我应该当先锋、做表率，为疫情防控贡献一份力量。” 中国石油大学（华东）应用化学专业2018级学生付然飞接受采访时这样说。连日来，作为中共预备党员的她，主动报名成为一名志愿者，协助家乡村委会统计人口信息，制作人口普查表、统计外来人员信息等。

制定防控工作方案、支援社区值守工作、普及防疫知识、协助社区进行疫情检查和宣传......新冠肺炎疫情发生以来，中国石油大学（华东）各级党组织和党员冲锋在前，以实际行动为防控疫情做出努力。

基层党组织发挥战斗堡垒作用

中国石油大学（华东）各基层党组织充分发挥战斗堡垒作用，把思想认识统一到中央的决策部署上来，模范遵守学校防控工作领导小组的各项工作要求，带头落实各项防控措施，扎实做好本部门本单位的预防和控制工作。

中国石油大学（华东）疫情防控指挥部办公室承担防控指挥部日常事务的协调工作和各类防控信息的汇总、统计等工作，发挥着枢纽作用。自组建以来，12名工作人员全天上班、全周无休，每天对接9家政府相关部门报送疫情防控信息数据，推送上级通知精神、学校防控工作安排和要求以及防控知识，汇总整理、动态监测全校师生员工的动向信息和身体状况。

学校后勤管理处、保卫处、校医院身处学校疫情防控第一线，把防控工作压力转化为护卫师生员工的动力，挺身而出、积极作为，“始终把师生员工生命安全和身体健康放在第一位，哪里有需要哪里就有共产党员的身影”。他们坚守在物业服务、餐厅保障、安全保卫、校门严控、重点巡查、排查病患、消毒防疫、疫情报告、物资供应等各个环节的每一个关键岗位上，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，确保师生生命安全和身体健康。

同时，学校各教学院部党委纷纷成立学生疫情防控工作组，制定学生防控工作方案，及时做好学生疫情监测、排查工作、防控知识辅导、思想和心理疏导，并指导学生做好寒假学涯规划，联系本科生、研究生导师，协助教师指导学生在家进行学习。

此外，该校海洋与空间信息学院实行疫情防控“五线”工作法，化学工程学院要求学生党员、团学干部自觉做到五个带头，理学院积极做好学生思想引导和心理疏导，指导学生做好寒假学涯规划，储运与建筑工程学院各基层党支部主动传播科学知识、积极弘扬正能量，经济管理学院疫情防控学生工作突出人文关怀、做到网格化管理。

师生党员志愿服务战“疫”前线

中国石油大学（华东）广大师生党员、共青团员踊跃参加所在乡村、社区志愿服务工作，敢担当、讲奉献，积极参与当地疫情防控工作，受到广泛赞誉。

“作为一名预备党员，当得知我们村组建党员突击队时，我没有犹豫，立即报名参加防疫志愿服务工作。” 中国石油大学（华东）机械设计制造及其自动化专业2018级学生索常瑞在村口劝返点值班，负责对外地车辆进行劝返，对本村车主进行登记、测量体温等工作。

刘雨淳是该校材料物理专业2018级学生，此次她也主动报名了社区志愿者活动。连日来，她在内蒙古自治区包头市昆都仑区友谊二十一社区服务中心协助工作人员开展排查工作，进行电话信访，每天的工作时间达到7小时。

中国石油大学（华东）油气储运工程专业2019届硕士毕业生杨兆铭是参加所在社区疫情防控志愿服务最年轻的党员，当他了解到所在小区物业管理人手不足时，主动对社区党委书记说：“我是一名共产党员，我自愿加入防控疫情队伍。”近日，他始终坚持为社区居民普及防疫知识，提醒大家戴口罩，协助登记进小区车辆人员信息等，受到社区居民点赞。（李依环 王大勇）

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