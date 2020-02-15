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北京市大兴区：“九个板块”活动落实“停课不停学”

学生在家“宅”出正能量

2020年02月15日15:12  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月15日电（李依环）为阻断疫情向校园蔓延，教育部要求2020年春季学期延期开学。开学时间推迟后，如何保障学生“停课不停学”？北京市大兴区在系列举措中突出“五育并举”，开展“九个板块”活动，注重将课内知识复习与五育并举相结合，将国家课程与校本课程相结合，将学生学习与居家生活相结合，将社会平台资源与区域学校资源相结合。

在“德育活动板块”，北京市大兴区组织开展“德育活动塑品德”活动，通过在全区中小学生中开展写一篇征文《在这个特殊的日子里》，“画出心中最美天使”等活动，开展德育主题教育、培养学生家国情怀、责任担当。

针对“疫情防控板块”，该区邀请“医学专家讲防控”，针对疫情发展和海量信息，邀请卫生系统专家学者，通过音频、视频、文本传授健康防护知识。

对于“名师教学板块”，该区组织“名师在线讲知识”，针对大兴区学情，运用网络资源，选取、定制音频、视频课，让学生在家享受优质教育资源，提升学生学习实效。

“精品阅读板块”活动中，北京市大兴区开展“名师推荐读精品”活动，利用特殊假期，根据学生年龄特点，通过优秀教师推荐书目，让学生阅读经典文章，提升文化素养，锤炼学生富有诗书气自华的“书卷气”。

“体育锻炼板块”里，该区邀请“体育专家讲锻炼”，通过专家教师，科学定制活动项目，配合视频示范，合理安排学生居家体育锻炼，增强学生体质，提高学生免疫力。

在“艺术教育板块”，大兴区邀请“艺术大师讲美育”，定制美术、书法、音乐等艺术大师的音频、视频课，让学生以一幅画、一幅字、一首歌、一段舞等艺术形式配合开展主题教育活动，培养学生的审美情操、创作能力。

对于“科技创新板块”，该区邀请“科技专家讲创新”，定制科技专家的音频、视频科，引导学生探究性研究性学习，引入学生居家完成的科技小实验，激发学生对科技活动的兴趣，培养学生研究意识，创新思维，提升解决问题能力。

针对“心理疏导板块”，大兴区邀请“心理专家讲疏导”，通过线上专家心智培养课堂、开设区内心理咨询热线辅导等形式，培养学生健康心理，以积极心态，共度疫情难关。

“家校协同板块”中，全区开展“家校协同爱劳动”活动，结合疫情防控居家特点，积极与家长配合，开展“今天我当家”，“学做一道菜”、“养好一盆花”等特色劳动教育，培养学生的劳动意识和责任意识。

据北京市大兴区教育委员会相关负责人介绍，对于延期开学工作，全区划分两个阶段，第一阶段为常态寒假中，干部教师各负其责，做好摸排、记录和指导工作，调整完善不适宜学生完成的外出实践活动等寒假作业，既防控疫情，又为开学做准备，且不增加师生假期中的负担；第二阶段为非常假期时，即2月17日之后，执行延迟开学停教不停学工作方案，各方协同，明确职责，关爱指导到位，监督检查到位。

(责编：李依环、熊旭)
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