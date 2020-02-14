教育部：做好高校附属医院驰援湖北医务人员的服务保障

人民网北京2月14日电（孙竞）教育部今天印发通知，部署加强高校附属医院支援湖北抗疫一线医务人员服务保障工作。通知指出，新冠肺炎疫情发生以来，来自全国120多所高校近300家附属医院上万名医务人员驰援湖北省特别是武汉市抗击疫情第一线。

通知强调，要密切保持与前线沟通，准确掌握支援一线医务人员工作动态和健康状况。要改善工作条件，协调当地尽一切可能配齐防护装备和医疗物资，妥善安排驻地、休息时间和合理班次，保障睡眠、卫生健康饮食和基本生活用品供应，切实保证医务人员自身安全。

通知强调，要落实医务人员的临时性工作补助等待遇，提高卫生防疫津贴标准，及时足额发放到位。绩效工资分配向作出突出贡献的支援一线医务人员倾斜。全力救治因履行工作职责感染新冠肺炎及受其他工伤的医务人员，并配合有关部门开通工伤认定绿色通道。要加强人文关怀，积极开展医务人员心理危机干预和心理疏导，帮助他们减少心理焦虑，减缓心理压力。及时了解支援一线医务人员的需求和困难，积极协调解决。在疫情解除后，及时组织医务人员健康体检并安排补休。

通知强调，要以安全适当方式定期看望慰问医务人员家属，保证基本生活用品及防护用品供给，为支援一线医务人员和家属建立沟通联络渠道，解决后顾之忧。尽量不安排双职工的医务人员同时到一线工作，对家有老人和孩子需要照顾的医务人员，尽可能创造条件使其兼顾家庭。做好对医务人员子女的关怀，及时掌握他们的学习和生活情况。安排志愿者或专门人员对有家庭困难的支援一线医务人员家属进行对口帮扶。

通知要求，要积极发现挖掘疫情防控一线的典型人物和先进事迹，多渠道展现高校支援一线医务人员风采，凝聚抗“疫”力量。对表现突出的医务人员进行表彰奖励，并在职称评审、评优评先、绩效分配等方面予以政策倾斜。

通知强调，要压实政治责任，把做好附属医院抗疫一线医务人员服务保障工作作为学校疫情防控工作的重要内容。充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，有条件的工作组（队）可成立临时党支部，带领医疗队全体成员众志成城打赢疫情防控阻击战。

(责编：孙竞、熊旭)