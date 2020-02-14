北京：延期开学期间中小学不上新课，不得要求每天打卡

人民网北京2月14日电（李依环）据北京市教育委员会消息，日前，北京市教委召开工作部署会，研究部署做好延期开学期间中小学生居家学习与生活指导工作，要求各区要有相应的实施方案，各个学校根据市、区部署制定相应的具体落实措施，指导广大中小学生在延期开学期间科学、有效居家学习，合理安排居家生活，锻炼基本生活技能，增强自主学习、自我规划意识和能力，促进学生健康成长和全面发展。

明确不上新课、不得要求学生每天上网打卡

北京市教委要求，各区、各学校在工作中，一是要坚持健康第一，始终把学生生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控知识学习作为居家学习的重要内容，注重疫情防护知识普及，加强生命教育，公共安全教育和心理健康教育，增强学生社会责任感。充分考虑安全与健康因素，引导学生积极进行适合室内开展的体育与健康运动，切实增强体质。

二是要坚持面向全体，做好分类指导，面向全体，关注每一名学生，包括对特殊教育、非京籍、未返京等特殊情况学生予以关注和考虑。依据不同年段、不同类别学校学生特点，基于不同的生活和学习主题，提出居家生活和学习的指导与建议，学校教师要分类进行指导。

三是要坚持五育并举，创新居家学习形式，在家学习要着重体现爱国主义教育、复习巩固知识、探究性研究性学习、阅读经典文学作品、适量体育锻炼、开展美育活动、参加居家劳动等系列内容，充分利用居家条件和网络资源，引导学生生动活泼主动学习，促进学生德智体美劳全面发展。延期开学期间不上新课，不开展任何形式的线下集体教学活动，不得要求学生每天上网打卡。

四是要坚持自主发展，引导学生提升自主学习、自我规划能力，充分发挥居家生活与学习时期特殊的教育功能与价值，作为学生个性化发展、自主能力提升的重要契机。鼓励和指导学生依据自身兴趣爱好、学习需求，自主选择课程资源和学习活动，自主学习、自主探究，自主安排学习与休息的时间，培养必要的生活技能，使学生成为自己生活和学习的主人。

五是要坚持家校协同，形成家校教育合力，加强家庭教育指导服务，增强家长居家教育指导能力，推动科学的家庭教育与学校的教育指导有机结合，构建起家校协同、共同参与的指导服务体系，为学生的全面发展和健康成长形成合力。促使学生居家生活与学习成为家庭形成良好家风的重要契机。

市级层面为初三高三年级 提供个性化定制服务

初三高三毕业年级比较特殊，家长也非常关注。北京市教研部门组织各学科专家录制初三年级九科（含生物、地理初二年级学业水平考试）、高三年级九科的复习专题讲座，在北京电视台卫视频道首播（时间为周一至周五下午13:15-17:10），第二天也可以在北京数字学校网站“初中复习、高三复习”栏目、歌华有线电视平台“教育”栏目中点播。特别强调的是，学校和教师要根据实际需要进行有针对性的选择，并通知学生选择性的收看，同时布置有针对性的相关练习和作业。

此外，北京市教委通过委托北京师范大学未来教育高精尖创新中心提供平台、技术和运营管理支持，组织全市中高考科目的中学教师，开展针对初三高三毕业年级学生的在线答疑工作，扬“长”补“短”，解决学生在“停课不停学”期间的个性化问题需求。2月17日开始，学生可以在每周一至周五18:00-22:00和双休日8:00-22:00通过PC端登陆“智慧学伴”官网、APP或关注“智慧学伴”公众号在线发布问题，教师在每日8:00-22:00通过PC端和APP上线回答问题。

特殊时期居家学习 开学时间根据疫情发展确定

北京市教委强调，指导学生居家学习和生活不是传统意义的假期，也不意味着线上开学，而是在疫情防控的特殊时期，通过学校、老师科学合理的指导，确保孩子在特殊时期内心不焦虑、生活不单调、身心更健康。具体什么时间开学，要根据疫情形势发展确定。

(责编：李依环、熊旭)