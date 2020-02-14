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北京简化高校毕业生就业手续 鼓励网签协议

2020年02月14日09:03  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月14日电（李依环）据北京市教育委员会官方微信消息，针对特殊时期的毕业生就业工作，北京市教委今日正式发布《新冠肺炎疫情防控期间北京高校毕业生就业工作方案》（以下简称《方案》）。

《方案》提出，北京地区高校要推进就业指导课“空中课堂”建设，面向广大毕业生，推荐就业创业指导视频课程及高校就业指导微信公众号，为毕业生提供足不出户、“菜单式”学习的网络平台。同时，各高校要通过微信、邮箱、电话等方式，为毕业生提供有针对性的“一对一”就业指导。

根据《方案》要求，将加强部门协作和社会资源共享，自2020年2月起，陆续开展“北京地区2020届高校毕业生网上双选会”系列活动，同时推出疫情防控期间北京高校毕业生就业手续简化方案。

疫情防控期间北京高校毕业生简化就业手续

1.通过网络方式签订就业协议

指导各高校通过“致用人单位一封信”等形式，向用人单位宣传当前学校情况，并鼓励用人单位采取传真、电子邮件等形式与毕业生签订就业协议，待疫情解除后再签订书面协议。

2.依据学生诚信承诺办理相关手续

要求各高校可依据学生个人诚信承诺书及相关材料的电子版照片，为毕业生办理就业、升学、出国（境）等手续，尽量减少毕业生流动，待疫情解除后再收取相关书面材料。

3.《就业报到证》领取增加邮寄服务

在原有到市政务大厅现场领取《就业报到证》的基础上，增加《就业报到证》邮寄服务，学校可根据实际情况进行选择。

4.学生户口改迁业务调整为网上办理，办理结果邮寄

北京市教委不再现场受理户口改迁等业务，调整为网上办理，相关材料由学校向市教委报送电子版照片，市教委依据学校的电子版材料办理完毕后，邮寄给学校。

5.《就业报到证遗失证明》调整为网上申请，办理结果直接邮寄给申请人

申请人向学校提出申请后，学校通过北京市教委就业平台申请，提交有关材料的电子版照片，同时提供申请人的详细地址。市教委查证后，将《就业报到证遗失证明》直接邮寄给申请人。

北京地区开展2020届高校毕业生网上双选会

自2020年2月26日起，不同主题的网络双选会将陆续举办，每场双选会持续时间为3-7天。活动期间，毕业生可登录北京高校毕业生就业信息网，通过注册审核后，即可在网络双选会期间进入各网上会场主页，参与求职，可查看各场次参会用人单位简介、招聘信息，在线投递简历。

2020届高校毕业生网络双选会系列活动部分场次安排表

(责编：李依环、熊旭)
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