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山东实验中学校长：让全国更多学子享受优质教育资源

2020年02月14日12:00  来源：光明网
 
原标题：山东实验中学助力全国空中课堂建设

　　近日，山东省实验中学在线上免费提供精品课程，助力全国学子利用“空中课堂”开展学习。相关课程已于2月10日起，正式登陆今日头条、西瓜视频、抖音的“在家学习”教育公益专题。

　　山东是教育大省，山东实验中学位于山东济南，建校于1948年，是全国教育系统先进集体、全国文明校园，也是山东省首批省级重点学校、山东省省级规范化学校。山东实验中学头条号主页的课表显示，这些课程涵盖高中语文、数学、英语、历史、地理、物理、化学、生物，系济南市中小学生延期开学的学习支持资源。

　　由山东实验中学谭静老师讲授的高中一年级历史课程《文明的产生与早期发展》，目前在今日头条上播放量2.7万次，相当于3个山东实验中学的所有学生同时学习了这节课。据了解，山东实验中学三个校区共有教学班182个，在校学生近9000名。

　　山东省实验中学校长、党委书记韩相河表示，作为教育工作者，特殊时期有义不容辞的责任，越是在这样的特殊时期，越是需要教育好祖国的下一代，让他们在学习上有进步、磨难中有成长。希望通过“在家学习”公益板块，让全国更多学子享受优质教育资源。

　　第一天“在家上课”结束，学生都非常认可，学习气氛比想象中更加严谨有序。“老师们一直活跃在班级群里，随时解答同学们问题，很多老师一直工作到深夜，还在忙着答疑、整理第二天的学习任务、给同学们录制小视频。”山东省实验中学高三24班魏思翰说。

(责编：冯粒、曹昆)
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