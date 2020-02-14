浙江：确保完成新学期各项目标

浙江发挥基础教育信息化优势，利用互联网技术、信息化手段，在全省各中小学校全面组织实施线上教育教学活动，在疫情防控期间改线下集中上课为线上分散上课，改在校学习为居家学习，做到疫情期间“离校不离教、停课不停学”，确保整个新学期各项教育教学目标如期实现。

浙江各地暂按1个月左右预排计划，线上教育教学作为新学期整个教学计划的有机组成部分整体考虑。线上教育既重视文化科目的教学与辅导，也因地制宜、创造条件，积极开展音体美劳等科目的教育教学活动。各校列出具体到各班级的线上教学活动周课程表，及时推送电子教材、网络课程资源、预习和作业手册等，明确学科任课教师、课堂组织、作业批改、在线答疑及个别辅导等安排。

浙江还特别要求，科学合理把握线上教学的作息时间，劳逸结合，防止加重学生负担，保护学生视力，保障学生身心健康。

线上教学以班级为单位组织授课和双向互动，以录播课为主，采取“录播+线上答疑”的形式，有条件的学校可以采用直播加线上答疑的形式。学校同一年级同一门学科可由一名有网络教学经验的优秀教师统一授课或录制课堂教学资源，也可选择其他适合的教学资源，班级的原任课教师应同步听课，并做好线上答疑、作业批改和反馈以及个别辅导等工作。

浙江省教育厅相关负责人认为，在开展中小学线上教学的过程中，对于发现的问题，应及时跟进解决，实现线上教学的突破。同时，积极整合社会资源，充分发动各方面的力量，为线上教学提供帮助。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)