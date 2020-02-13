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在线教育，补位别越位

陈永平

2020年02月13日11:18  来源：人民网－人民日报
 

　　在线教育应与线下教育秉持同样的价值追求，那就是实现学生的全面发展

　　　　

　　教育部宣布延期开学，同时提倡利用网络平台，“停课不停教、不停学”，一时使得在线教育炙手可热。全国各地正积极布局信息支撑保障系统，一些在线教育公司也提出，除必要的带宽成本费用外，免费提供在线学习服务，同时入驻各大媒体平台，推出免费直播课程。

　　这本是一件顺应防疫形势的好事，却引发了不少争议。个别学校提前学习新课、个别在线教育机构和平台将新学期的教材、教案和学习包上传，有提前教学、利用假期补课之嫌。这既增加了学生负担，也曲解了“停课不停学”的内涵。对此，教育部及时作出回应，提醒“各地原计划正式开学前不要提前开始新学期课程网上教学”。

　　我们应当达成这样的共识：只有尊重规律、合乎规定、有序推进，才能取得实效。也正因如此，延期开学期间的在线教育，可以补位，但不能越位。

　　首先，莫把“应急”当“应然”。作为教育工作者，我们应当理解采取在线教育“停课不停学”，是抗击疫情的特殊情况下的“应急之举”，而不是完全替代学校正常课堂教学的“应然之措”。在线教育在当下足不出户的情况下，起到了暂时替代学校教育的作用，但教育的本质不仅是知识的学习，更是解决问题能力和核心素养的培育，在线教育始终取代不了鲜活生动的班级交往、校园生活和社会实践。而借此“剥夺”学生假期，开展提前教学、增加学生负担，绝不可取。

　　同时，建议“优施”更要“优师”。在这样的教育“应急”中，再多的“设施”和“措施”，都不如“教师”。在教育过程中，教师设计出能够调动学生学习热情的学习项目与任务，哪怕通过最简单的通信工具，都能更贴近教育的本质。当下各家在线教育机构纷纷推出各种软硬件和在线课堂的应用模式。个别为了抢占提供“停课不停学”解决方案的市场蛋糕，甚至未充分考虑到现在仍处于假期，未及时对教师进行充分的培训，就急匆匆地推出各种模式，并借机炒作，这是不负责任的行为。

　　在线教育应与线下教育秉持同样的价值追求，那就是实现学生的全面发展。面对延期开学，学校应当成为开展在线教学的主阵地，而各类在线教育形态与机构，只是帮助学校构建“智慧课堂”、帮助教师更智慧教学的手段，需做到补位而不越位。

　　（作者为上海市复兴高级中学校长） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月12日 12 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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